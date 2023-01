Rafael López Aliaga se tomó fotos junto a sus simpatizantes, pero sin utilizar la mascarilla. | Fuente: Facebook

Rafael López Aliaga, candidato por Renovación Popular, visitó la región Piura y recorrió varias ciudades; sin embargo, no utilizó mascarilla para evitar el contagio de la COVID-19. Al ser cuestionado por esta situación, dijo que no la usa porque ya tuvo la enfermedad.

“He tenido COVID y te respondo a la pregunta de por qué no uso mascarilla: porque yo ya tengo 90 días de COVID, me he curado de COVID, tengo la antiviral que se llama IGG altísima”, señaló durante una entrevista al medio Infórmate Piura.

El candidato aseguró, incluso, que dona plasma para pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

“Yo dono plasma a gente que tiene COVID. El médico viene, me saca plasma cada vez que me ve en Lima. Me dice 'está perfecto tu IGG'”, aseguró.

López Aliaga también manifestó que todas las postas deben tener ivermectina para tratar el nuevo coronavirus. Además, dijo que se infectó "por culpa" del expresidente Martín Vizcarra.

“Las postas deben tener ivermectina y oxígeno… Yo, por culpa de Vizcarra, he tenido COVID”, expresó.

En las imágenes difundidas en su página de Facebook se observa que sus candidatos al Congreso que lo acompañaron en su recorrido por Piura sí utilizaban mascarilla, mientras que el candidato presidencial incuso se tomó fotos sin utilizar el barbijo.

De Solidaridad Nacional a Renovación Popular

Rafael López Aliaga es candidato a la presidencia de la República por el partido Renovación Popular; que anteriormente se llamó Solidaridad Nacional y que llevó a la alcaldía de Lima a Luis Castañeda Lossio en tres ocasiones.

Durante una entrevista el candidato presidencial "explicó" porqué no usa mascarilla. | Fuente: Infórmate Piura

