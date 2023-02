El Partido Alianza Para el Progreso solicitó que se retire la candidatura de Yeny Solidad Quispe. | Fuente: APP Puno

El Jurado Electoral Especial de Puno (JEEP) resolvió retirar la candidatura de Yeny Solidad Quispe Quiquijana, número 6 en la lista de Puno por Alianza para el Progreso, tras el pedido del personero del partido al conocerse que es investigada por el presunto delito de tráfico de drogas.

Según la resolución del JEEP, José Luis Echevarría Escribens, personero de APP, fue quien hizo el pedido formal para retirar a la candidata.

Tras analizar este pedido, el pleno de dicho Jurado Especial resolvió separarla del proceso electoral.

“Retirar a la candidata al Congreso de la República para la circunscripción electoral Yeny Solidad Quispe Quiquijana, por la organización política Alianza Para el Progreso”, señala parte de la resolución.

Días atrás, el partido Alianza para el Progreso (APP) exigió la renuncia de Quispe Quiquijana a su candidatura al Congreso por Puno, tras conocerse una investigación fiscal en su contra por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

El partido señaló que tras conocer el caso y al contactarse con la candidata, ella negó los hechos y dijo que se trataba de un caso de suplantación de identidad debido a que la persona responsable habría sido detenida utilizando su DNI extraviado.

Respuesta de Yeny Solidad Quispe Quiquijana

En reciente comunicación con RPP Noticias, Quispe Quiquijana señaló que su abogada es quien estaba viendo el tema y que iba a presentar sus descargos en torno a estas acusaciones.

Miarim Mandamiento, abogada de la ahora excandidata, dijo que Quispe Quiquijana desde hace 5 años forma parte de Alianza para el Progreso y que hace 6 meses, cuando fue elegida para ser candidata, puso de conocimiento al partido sobre el proceso en el que estaba inmersa, pero no aceptaron su renuncia.

“Mi patrocinada me dijo que le han dicho que no, que no se haga problemas. Yo le dije que no puede participar porque tiene un proceso, ella no tiene antecedentes, ella está llevando un proceso que ya va a tener una sentencia”, señaló.

Mandamiento dijo que a su patrocinada no le interesa participar para ser congresista y que fue el propio partido quien debió excluirla.

Además, aseguró que Yeny Solidad Quispe Quiquijana se enteró que era candidata luego de cumplir su cuarentena por haberse infectado de la COVID-19.

