Presidente del JNE rechaza favoritismos: "No vamos a permitir que se hable de fraude electoral"

Presidente del JNE descartó favoritismo en el proceso electoral. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

Luego de cuestionamientos de parte de algunos sectores políticos hacia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el fallo que permitió la continuidad de la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso por Somos Perú, el titular de este organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, descartó cualquier posibilidad de fraude o de favoritismo de su parte.

"Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie ni que se enturbien los comicios en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando. Todo el sistema electoral garantiza elecciones correctas, rechazamos toda insinuación de fraude", señaló.

Según una denuncia periodística, habría ocurrido un cambio de dos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de la votación sobre el caso Martín Vizcarra debido a que en primer término se habría optado porque se excluya su candidatura; sin embargo, el cambio de voto de estos dos magistrados habría permitido que continúe en la contienda.

"Los procesos de exclusión, tachas, y las decisiones que emite la justicia electoral, tienen partes disconformes que protestan, que reclaman. La diferencia es que en la justicia electoral hablamos de grupos políticos, cada uno de ellos con distintos modales en relación con la democracia y también personas que tienen intereses asentados", añadió Salas.

Bancada de Acción Popular exige presencia de miembros del JNE. | Fuente: RPP Noticias

Acción Popular exige presencia de miembros del JNE

La bancada de Acción Popular solicitó la presencia de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en el Pleno del Congreso o en la Comisión de Constitución para que expliquen la resolución mediante la cual determinaron que el expresidente Martín Vizcarra continúe en carrera electoral rumbo al Congreso de la República.

"Como partido no podemos permitir que se realicen prácticas nuevamente montesinistas camino a un supuesto fraude para beneficiar a un candidato. Acción Popular, como bancada, ha decidido iniciar las investigaciones y exigir la presencia del presidente del JNE para que dé las explicaciones", señaló Franco Salinas, vocero de la bancada.

El vocero de Acción Popular también denunció que se hagan públicas las actas o los audios de los días de las sesiones en las que el JNE analizó la apelación interpuesta contra la resolución que permitía la candidatura de Vizcarra al Congreso "e informe a la ciudadanía que ha habido cambio de sentido de votación para beneficiar a un candidato".

RPP Noticias pudo constatar con fuentes del JNE que sus miembros estarían con la disposición de acudir al Parlamento en una eventual citación para explicar los alcances de la resolución, pero no lo que ocurrió en las sesiones de trabajo debido a un principio de reserva.

