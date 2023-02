Pedro Castillo y Keiko Fujimori se enfrentan en la segunda vuelta. | Fuente: Foto: Andina

El politólogo Luis Fernando Nunes, especialista en comunicación política y sistemas electorales, consideró que las recientes encuestas presidenciales representan una "campanada de alerta" para las seis semanas que quedan de campaña y donde será necesario "ajustes estratégicos", principalmente en temas de comunicación.

"Un país que sigue tan o más enojado y decepcionado de sus políticos, ahora con más miedo e incertidumbre que antes porque a la cresta de la ola de fallecidos y contagios se le suma el miedo y la incertidumbre por lo que pueda pasar en ambas candidaturas. Ya se ha dicho que esto no es una cuestión de votos en blanco y viciado porque eso no va a resolver el problema, porque uno de los dos ganará la segunda vuelta, así sea por un voto", señaló.

"Llegó la hora de las definiciones, porque las segundas vueltas son definiciones y pocos errores. Pedro Castillo tiene que mostrarse, mucho que aclararse, con qué lo va a hacer, porque su Plan de Gobierno lo escribieron otros y no contemplaba la crisis pandémica", agregó.

En entrevista con RPP Noticias, el politólogo opinó que en las seis semanas que restan de campaña esta tendencia mostrada en los sondeos "se puede invertir". Al respecto, consideró que un replanteamiento de la estrategia de la candidata de Fuerza Popular podría generar un incremento en las encuestas y una disminución en las preferencias a Pedro Castillo.

"Tengo la impresión que, como estamos en una elección atípica, sinceramente, aquellos que afirman que su voto está decidido, tengo la impresión de que un porcentaje de esos aún lo pueden cambiar. Porque las segundas vueltas son un poco más de votos utilitarios que emocionales. En la primera vuelta la gente castiga la rabia contra el sistema, pero en la segunda vuelta, así digan que ya lo tienen decidido, van a esperar el voto utilitario", señaló.

El exdirector del Centro Carter también señaló que la distancia que ha pretendido marcar Pedro Castillo con Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, representa una estrategia para evitar problemas. En el caso de Keiko Fujimori, el analista político consideró que debe cambiar de estrategia "porque no le funcionó lo de la primera vuelta".

"A problemas extraordinarios, soluciones de emergencia. Esta es su tercera vez y sinceramente no creo que tenga una cuarta (…) Esta es una batalla final sobre dos modelos", indicó.

Por otro lado, Luis Fernando Nunes lamentó que el excandidato presidencial Hernando de Soto no haya definido una postura para la segunda vuelta y que los partidos que mantienen una similar postura política, como la de Rafael López Aliaga, no se han podido juntar en una sola candidatura.

"Lamentablemente los egos de esta señora (Keiko Fujimori) no le permitieron juntarse en una fórmula sola en primera vuelta. La izquierda tampoco lo hizo y ya es tarde. Yo creo que eso de los puentes no funciona y eso, en el caso de la señora Fujimori, esto no es una campaña para ser delegada de un salón (de clases), acá se está jugando el futuro de la Nación", anotó.

