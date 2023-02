Pedro Castillo, candidato presidencial de Perú Libre. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, reiteró que es el único vocero de su partido y de su candidatura "por encargo del pueblo y del propio partido". Asimismo, descartó un cambio en la "Hoja de Ruta" y ratificó el planteamiento que expuso durante la primera vuelta.

En entrevista con RPP Noticias, el candidato cuestionó "una intención de mediatizar alguna situación" para "confundir al país". Al respecto, aseguró que su partido respetará la actual Constitución "hasta que el pueblo lo decida".

"El tema fundamental que estamos planteando al país no es que estamos detrás de sus propiedades, de la riqueza que se ha generado como ciudadanos, lo que tenemos es que recuperar lo que se están llevando afuera las grandes empresas transnacionales por clamor popular del pueblo peruano", indicó.

Para esto, insistió en que un eventual Gobierno suyo planteará a la población un referéndum para lograr una Constitución que permita revisar estos contratos. Pese a esto, reiteró que será respetuoso de la Constitución "hasta que el pueblo lo decida y si el pueblo dice que debemos revisar los contratos, hay que hacer todo lo posible en el marco del diálogo".

"Estamos hablando de la riqueza del país que ha salido por años del país, acá nadie está diciendo que se te va a quitar esto. Tranquilidad al aspecto financiero, vamos a darle estabilidad jurídica a los empresarios. Lo que tenemos que hace es recuperar los recursos estratégicos para darle a la empresa privada nacional para industrializar al pueblo", precisó.

Luego de recordar su lucha como rondero contra el terrorismo, Pedro Castillo rechazó "rotundamente" los vínculos con maestros que eran miembros del Movadef y que participaron en la huelga magisterial que lideró años atrás.

"Rechazo rotundamente esos vínculos que siempre han querido salir a la palestra (…) Rechazar este vínculo que se me ha querido extender. Al final no ha funcionado el terruqueo que se me ha venido dando, ahora aparecen con otra cosa. A mí no me interesa las expresiones mediáticas, sino el país", señaló.

