Elecciones se realizarán en abril próximo. | Fuente: Foto: Andina

El jefe de la Oficina Nacional de Elecciones (ONPE), Piero Corvetto, descartó la posibilidad de que se amplíe el plazo -el cual terminó el pasado 3 de diciembre- para que los electores puedan elegir su local de votación debido a que esto afectaría el calendario que maneja esta institución para las elecciones generales de abril.

En entrevista con RPP Noticias, detalló que un total de 3 millones 569 mil ciudadanos eligieron tres opciones de local de votación, quienes serán ubicados en la opción escogida como primera prioridad y luego se completará el aforo "con los electores del distrito". Al respecto, precisó que a partir de la última semana de enero se anunciará el local de votación que se corresponde a cada ciudadano.

"El que hayas votado siempre en un colegio no significa que vayas a votar ahí ahora porque el aforo se ha reducido aproximadamente a un 30% y el aforo puede haberse copado a partir de 'Eligetulocaldevotación'. El segundo (factor) es que ahora tenemos muchos locales con pocas mesas y pocos electores", mencionó.

Corvetto sugirió a la población acudir a votar en las próximas elecciones generales en un rango de horario según el último dígito del DNI. El funcionario reconoció que, si bien no existe un marco normativo, la ONPE considera necesario realizar esta invocación a las personas para evitar las aglomeraciones.

"Buscamos que haya un distanciamiento social. Esta es una estrategia que complementa otras, pero nosotros plateamos que entre las 7 de la mañana y las 9 de la mañana sugerimos que vayan a votar los adultos mayores, las mujeres con discapacidad y aquellos que tienen comorbilidades porque entre las 7 y las 9 el local se encuentra más limpio", explicó.

Agregó que a partir de las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche procedería la recomendación para votar según el último dígito del DNI. Con esto, explicó, la ONPE estaría en la capacidad de atender a 2,4 millones de electores por hora, "cosa que en 20 mil locales de votación es un número mucho más fácil de administrar".

Corvetto también reconoció que esta institución es consciente de que uno de los grandes retos que tiene, además del flujo de electores en las primeras horas de la mañana, es la instalación de mesas que suele tener un 30% de retraso. Sin embargo, destacó que para esta elección se contará con un incentivo económico para quien cumpla el cargo de miembro de mesa.

"Eso nos va a permitir la posibilidad de tener casi todas las mesas abiertas a un horario mucho menor. (Antes) en las mesas de votación que se instalaban tarde los miembros de la cola tenían que hacer una colecta. Nosotros recibimos decenas de llamadas al día de personas que quieren ser miembros de mesa para ganarse esos 120 soles", resaltó.

En otro momento, el jefe de la ONPE señaló que uno de los problemas en las jornadas de votación en el país es que más de 12 millones de ciudadanos acuden a votar entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, situación que genera "caos" en las puertas de ingreso. Al respecto, señaló que, si esto persiste, no se podrá garantizar el distanciamiento social.

Corvetto destacó que la ONPE ha tomado medidas para garantizar la seguridad de los electores que acudan a votar en distintos puntos del país. Corvetto cuestionó que algunos candidatos no estén tomando medidas de prevención durante las actividades que realizan; no obstante, señaló que el organismo que lidera "no tiene atribución" para regular lo que suceda.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer