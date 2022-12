Entrevista a Piero Corvetto, jefe de la ONPE. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, anunció que los miembros de mesa que participarán en las elecciones generales del 2021 cobrarán un bono de 120 soles. En entrevista con RPP Noticias, el funcionario lamentó que actualmente solo existe un incentivo "perverso" que consiste en la posibilidad de tener un día libre.

"En un país como el nuestro donde todo el mundo come del diario y el día que no trabajas no comes, no podemos pretender que solamente un 10 o 15% que tenemos la bendición de poder tener un trabajo sean miembros de mesa. Hemos propuesto un bono de 120 soles para cada uno de los miembros de mesa. Eso nos va a asegurar que tengan una jornada", señaló.

El jefe de la ONPE explicó que la entrega de este bono permitirá que los miembros de mesa se capaciten, tengan una jornada y cumplan con un horario. Corvetto detalló que estas personas tendrán que llegar a sus puestos a las 6 de la mañana y tendrán que completar una jornada de trabajo de 16 horas que terminará con el escrutinio de los votos.

En otro momento, el funcionario explicó que, debido a la pandemia, la estrategia para realizar las próximas elecciones generales ha cambiado. En ese sentido, explicó que, a diferencia de otros procesos, el que se llevará a cabo en abril del próximo año se caracterizará por tener más locales de votación (más del triple) con pocas mesas y pocos electores.

"Estamos haciendo un esfuerzo extraordinario para acercar las mesas al ciudadano y para ello requerimos el apoyo de la empresa privada, de los colegios, de las parroquias, de las iglesias evangélicas, de las universidades, de las cuales muchas ya están colaborando de manera decidida, pero hay otras que quedan poner a disposición sus espacios", señaló.

Corvetto también destacó que la necesidad de contar con más espacios tiene mayor importancia ahora que el Ministerio de Salud ha dado a conocer que su estrategia de vacunación se va a sustentar en una organización electoral que realiza la ONPE. Al respecto, mencionó que se han puesto a disposición para ayudar en las jornadas de vacunación.

"Lo importante es que los locales de votación van a ser locales de vacunación, esto implica que esto no es solo un problema solo de organización electoral. Estos locales que estamos multiplicando van a ser también locales de vacunación, eso implica que los ciudadanos van a poder cuál es el local más cercano para votar y para vacunarse", señaló.

Finalmente, el jefe de la ONPE consideró que otro incentivo para los miembros de mesa que participarán en las elecciones generales es que se ha propuesto al Ejecutivo que se incluya a estas personas dentro del primer grupo de beneficiarios de la vacuna contra la COVID-19, junto con personal de salud y las Fuerzas Armadas.

