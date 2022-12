El internacionalista Miguel Ángel Rodríguez se pronunció sobre el pedido de anulación de mesas por parte de Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

El pasado 16 de junio, especialistas en Derecho Constitucional enviaron un comunicado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en el que exhortaban a la institución a investigar, respetar y cumplir con la voluntad popular en medio de los pedidos de nulidad de mesas de sufragio por parte de Fuerza Popular.

Así, el internacionalista Miguel Ángel Rodríguez, uno de los firmantes de la carta y presidente del Instituto Peruano de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, conversó con RPP Noticias, durante el programa "Las 5 de las 7", para precisar que "el tenor" de dicha misiva es "determinadamente jurídico, de puro derecho".

"Creemos que es el momento de que el JNE se pegue de manera lo más inherente posible a la naturaleza de lo que significa el proceso", señaló el abogado en entrevista con Fernando Carvallo. Para el especialista, la entidad electoral debe utilizar el derecho "como un instrumento, no como finalidad".

"Si a las 8 p.m. se determina el cierre para la presentación de documentos en el derecho adjetivo, se está privando el derecho sustantivo, que es la aspiración de lo justo. No puede ser que por asuntos de forma se deje de lado actas que contienen voluntad popular", explicó Rodríguez.

En ese sentido, el internacionalista sugirió que el "JNE debe elevarse y no circunscribirse a un mero formalismo". Como se recuerda, Fuerza Popular buscó tomar una serie de acciones de nulidad en 802 mesas electorales a nivel nacional, sobre los comicios del último 6 de junio; sin embargo, solo logró presentar 135 pedidos hasta las 8 p.m. del 9 de junio, fecha y hora en la que venció el plazo de ley ratificado por el JNE.

Llamados de Fuerza Popular a organismos internacionales

Por otro lado, Miguel Ángel Rodríguez respaldó la decisión de Fuerza Popular de elevar sus reclamos electorales a instituciones multilaterales, como la OEA, la Unión Europea y el Instituto por la Democracia de España y las Aéricas (IDEA).

"Si considera que no ha sido escuchado, que es inminente que prácticamente ingresó por una oreja y salió por otra, recurrir externamente me parece normal. Es lo que haría cualquiera que siente que el derecho de la mitad de un país, en la lectura de Fuerza Popular, no es escuchado", opinó.

En cuanto a la conversación que sostuvo el presidente Francisco Sagasti con el escritor Mario Vargas Llosa, que es uno de los puntos del comunicado emitido por los constitucionalistas, el abogado internacionalista consideró que el mandatario "debe conservar una conducta imparcial, impoluta".

"En todo caso, lo que debió hacer [el presidente] es llamar a todos los miembros del Consejo de Estado. En el derecho político, todo el mundo puede conversar privadamente. Lo relevante es cuando lo conoce la opinión pública y tiene una connotación distinta", señaló Rodríguez.

