Las filas afuera del campus de la Universidad Nacional de Trujillo se registraron desde horas de la madrugada. | Fuente: RPP Noticias

Pese a lo declarado por el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, quien dijo que más del 90% de mesas se instalaron con éxito en el Perú por las Elecciones 2021, diversos reportes recogidos por los corresponsales de RPP Noticias en las regiones del país señalan que en diferentes mesas, los adultos mayores tuvieron que esperar hasta tres horas para sufragar.

La Libertad

En Trujillo, por ejemplo, en el colegio San Juan, uno de los tres locales de votación más grandes de la ciudad, se vio una fila de personas que llegó hasta las diez cuadras. Incluso, durante la espera, una mujer de 58 años se descompensó.

Sin embargo, la jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Trujillo, Kelly Cotrina, refirió que las mesas resgitran una instalación al 90 % en la región.

En la región La Libertad, se prevé que 1 millón 429 mil 469 electores acudan a las urnas para votar por el próximo presidente del Perú y elegir a los siete congresistas liberteños que los representarán en el parlamento.

Lambayeque

Según datos de la Defensoría del Pueblo, hasta las 11:30 am, solo se habían instalado el 90% de mesas, representadas en 518 locales de votación para 977 mil electores en las tres provincias: Chiclayo, Ferreñafe y Lambayeque.

En el Colegio Nacional San José, se habilitaron 25 mesas de votación y una de ellas tardó en abrir durante cuatro años, lo cual generó que entre ochenta y cien adultos mayores tengan que esperar bajo el sol de Chiclayo.

Mientras tanto, bien temprano, en Chiclayo más de 20 personas formaron una fila para reclamar el Documento Nacional de Identidad (DNI) en la oficina del RENIEC en Chiclayo.

La mayoría de ellas pernoctaron en el lugar para ser los primeros e incluso, llegaron con frazadas para soportar el frío nocturno. Daniel Ramírez Gonzales, de 65 años, llegó desde el distrito de Pátapo para reclamar su documento para votar y es el primero en la fila preferencial.

Votación desde el estadio Elías Aguirre de Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias

Ciudadanos llegaron desde muy temprano para recoger su DNI en la sede del RENIEC. | Fuente: RPP Noticias

Arequipa

En Arequipa, los adultos mayores también tuvieron que formar largas filas hasta la media mañana, con el objetivo de ejercer su voto. Los retrasos que se reportaron se dieron para el ingreso al local de votación del Instituto Superior Pedro Díaz, lo que, incluso, generó que algunos empujaran las rejas de su local, "cansados" de hacer filas.

“Yo estoy una hora parado acá y ha entrado una sola persona. Nos han dicho que los adultos mayores vengan de 7 a 9 de la mañana. Todos están metidos en la fila. La policía no hace nada porque la gente está reclamando. No voy a votar. Voy a estar todo el día en el sol. Eso no es justo”, indicó un adulto mayor.

Así mismo el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) tuvo que ampliar el horario de atención para la entrega de DNI, hasta dos horas antes de culminar el proceso electoral (5:45 p.m.), según confirmó la jefa de ese despacho en Arequipa, Mabel Ramírez.

En Arequipa los adultos mayores empujaron las rejas del local de votación del Instituto Superior Pedro P. Diaz para ingresar a votar. | Fuente: RPP Noticias

Cusco

En Cusco, hasta las 8 de la mañana, la ODPE informó que la región registraba el 48.3 % de mesas de sufragio instaladas hasta las 8:30 de la mañana, o lo cual hizo esperar a algunos adultos mayores por más de una hora. Aunque la parte contradictoria vino desde el distrito de Túpac Amaru, en la provincia de Canas, donde la primera mesa se instaló a las cuatro de la mañana

En Puno, se reportaron filas de adultos mayores que ocuparon hasta dos cuadras y media para ingresar a la Institución Educativa Primaria 70024 del barrio Laykakota, donde se instalaron cuatro mesas. De ellas, tres mesas demoraron al menos una hora para ser abiertas, ya que los miembros de mesa se demoraron en llegar o no llegaron, en algunos casos.

En la jurisdicción de la ODPE Azángaro, se instalaron veinte toldos para igual número de mesas, a falta de aulas en los distritos de Ituata (2), Corani (2), Macusani (6), Samán (8), Chupa (2) y otros dos.

Ica

En Ica, en el Instituto Catalina Buendía de Pecho, en pleno centro de la ciudad, hasta las 9:30 am tres de ocho mesas de sufragio no se habían instalado aún. Además, En la ciudad universitaria de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, solo el 70% de mesas se habían instalado, alrededor de las diez de la mañana.

Asimismo, en la misma universidad se presentó un problema con dos adultos mayores, quienes denunciaron que "les habían cambiado su local de votación", pues, al llegar al local, no encontraron mesa.

Además, en el colegio Víctor Manuel Maúrtua, ubicado en el distrito de Parcona que tiene la mayor cantidad de electores, tres de las 18 mesas dispuestas en ese lugar, no se habían abierto al menos hasta las 10 de la mañana.

En el colegio Víctor Manuel Maúrtua de Parcona, en Ica, los adultos mayores tuvieron que esperar para sufragar. | Fuente: RPP Noticias

Junín

Un total de 3 425 mesas de sufragio en 543 locales de votación, fueron instaladas en la región Junín. Fue necesario el apoyo de más de 100 voluntarios para completar las mesas pues, hasta las 10 de la mañana no se abrieron 36 de ellas.

Según confirmó la gestora de la Oficina Regional de ONPE en Junín, Lucy Galarza, el proceso se completó gracias al apoyo de voluntarios.

Sin embargo, cientos de adultos mayores realizaron largas filas desde las 5 de la mañana, en sus locales de votación, a la espera de la apertura. Pese a ser parte de la población vulnerable en algunos locales como el Sebastián Lorente de Huancayo, los votantes ingresaron a ejercer su derecho luego de más de tres horas.

Durante nuestro recorrido, evidenciamos que algunos electores desconocían sus locales de votación y fueron ayudados por miembros Policía Nacional.

Piura

En Piura, un grupo de adultos mayores tuvieron que esperar su turno por más de una hora en los exteriores del colegio López Albújar, debido a una fila que, incluso, bordeó el local.

Los ciudadanos indicaron a RPP Noticias que llegarona esperar hasta dos horas bajo el sol. Algunos tomaron sus precauciones y llevaron sombrilla de mano para protegerse.

Además, en la institución educativa se reportó una aglomeración por parte de algunas personas en la puerta de acceso. La Policía tuvo que poner orden.

En la región Piura, un total de un millón 396 mil 448 ciudadanos votarán para elegir al presidente de la República, siete congresistas para la región y cinco representantes al Parlamento Andino. Asimismo, son 34 mil jóvenes que votarán por primera vez, según la ONPE.

Imagen de la aglomeración que se reportó en el colegio Enrique López Albújar de Piura. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Vanesa Jiménez

