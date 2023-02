Entrevista a Mario Vargas Llosa en RPP Noticias. | Fuente: Foto: Andina / Video: RPP Noticias

El Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa consideró que Vladimir Cerrón, líder y fundador de Perú Libre, partido con el que postula Pedro Castillo a la Presidencia, tiene un concepto equivado del mariateguismo, corriente política que tiene su origen en el escritor peruano José Carlos Mariátegui.

"Claramente él se declara marxista-leninista-mariateguista. Creo que tiene una idea de Mariátegui que no es la que corresponde a la realidad porque Mariátegui fue marxista en la época que el marxismo parecía estimular todas las aventuras culturales (…) un hombre básicamente tolerante. O sea que no creo que (Cerrón) fuera tan martiteguista. Creo que es mucho más marxista-leninista que mariateguista", señaló.

En entrevista exclusiva con RPP Noticias, el escritor peruano opinó que no sería posible que, de llegar al Gobierno, Pedro Castillo sea quien gobierne y no Vladimir Cerrón, autor e ideológo del Plan de Gobierno de Perú Libre. Para Vargas Llosa, este partido es manejado por el exgobernador regional de Junín, quien buscaría aplicar en el país "las estructuras cubanas" con las cuales se siente identificado.

"A mí me parece que no es posible (que Pedro Castillo gobierne separado de Vladimir Cerrón). Él ha sido elegido por Cerrón y por su partido para aplicar determinadas ideas y esas ideas están claramente sobre el papel, las hemos escuchado defendidas por Cerrón directamente, yo he escuchado un video de Cerrón", apuntó.

Respaldo a Keiko Fujimori

Mario Vargas Llosa reiteró su respaldo hacia la candidata presidencial Keiko Fujimori en esta segunda vuelta. Asimismo, señaló que, luego de revisar los programas de gobierno del otro candidato, Pedro Castillo, quedó "muy alarmado" con las ideas que plantea para el país.

"Me incliné a Keiko Fujimori, que me parece que es la que representa la posibilidad de continuar con el sistema democrático que tenemos instalado y que el país no se vaya a la catástrofe, de la que es el mejor ejemplo Venezuela: un país riquísimo que hoy ha expulsado a 5 millones y medio de personas que no querían quedarse", señaló.

En otro momento, Mario Vargas Llosa reveló que la candidata presidencial Keiko Fujimori se comunicó con él luego de conocer que mediante un artículo de opinión le había expresado su respaldo para la segunda vuelta electoral ante lo que considera un riesgo para el país en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

"Hay un compromiso formal de Keiko Fujimori de respetar los plazos constitucionales y al mismo tiempo respetar al Poder Judicial, de no indultar a Vladimiro Montesinos, que es una de las personas que ha representado peor la dictadura. Creo que es muy importante este compromiso que sitúa a Keiko Fujimori en una corriente democrática y que en el caso de Pedro Castillo se violentaría", señaló.

