Mario Vargas Llosa respaldó la candidatura de Keiko Fujimori. | Fuente: Foto: Andina

El escritor Mario Vargas Llosa hizo un llamado a votar por Keiko Fujimori en la segunda vuelta electoral que disputará con Pedro Castillo. Así lo dio a conocer en su columna de opinión 'Piedra de Toque', hecho que fue corroborado por su hijo Álvaro Vargas Llosa, quien reveló, además, que la lideresa de Fuerza Popular fue quien se comunicó con el novelista.

"Con autorización de Mario Vargas Llosa, que ha pedido el voto por Keiko Fujimori en la segunda vuelta, hago público que la candidata se ha comunicado con él. Tras agradecerle el respaldo, (Keiko Fujimori) le ha expresado su total acuerdo con las garantías democráticas que le pide en su artículo", señaló en su cuenta de Twitter.

En su columna de opinión, titulada "Asomándose al abismo", publicada este sábado en medios extranjeros, Mario Vargas Llosa hace un repaso a las propuestas de Pedro Castillo, principalmente económicas, y advierte que, de llegar al poder, "no volverá a haber elecciones limpias en el Perú".

Pese a hacer un recuento de la dictadura de Alberto Fujimori y de los cuestionamientos judiciales a Keiko Fujimori, el escritor decidió brindarle su apoyo a cambio de que se comprometa a "no indultar a Vladimiro Montesinos, a no expulsar ni cambiar a los jueces y fiscales y, sobre todo, a convocar a elecciones al término de su mandato, dentro de cinco años".

"Creo que en las elecciones que se vienen –las de la segunda vuelta-, los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna", señala.

Keiko Fujimori asegura que respetará la autonomía del sistema de justicia

La candidatapresidencial Keiko Fujimori aseguró que en los últimos años ha venido colaborando en la investigación fiscal que se le sigue por organización criminal y por el cual el fiscal José Domingo Pérez ha pedido 30 años de prisión. Al respecto, la lideresa de Fuerza Popular señaló que ha participado en todas las diligencias alas cuales ha sido citada.

"Mi mejor demostración de contribución y colaboración con todas las investigaciones a las cuales se me han hecho a lo largo de 20 años es que, cada vez que se me ha requerido en el Congreso, en comisiones investigadoras, en el Ministerio Público, investigaciones policiales, e el Poder Judicial, siempre he asistido, siempre he dado la cara", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, la candidata presidencial recordó que la sentencia del Tribunal Constitucional que ordenó su libertad desacreditó el uso de poder político para obstruir a la justicia advertirdo por el Ministerio Público. En ese sentido, la candidata dijo esperar "que no se siga judicializando la política".

"Así como he sido respetuosa de colaborar con todas las investigaciones, yo también pido que no haya interferencia de parte de los órganos de justicia en un proceso electoral que debe ser transparente, objetivo, y donde la competencia es entre el señor Pedro Castillo y quien habla, y esperamos que así sea. Yo no espero estar debatiendo no solamente con Castillo, sino con un fiscal. Creo que los peruanos tienen el derecho de escuchar las propuestas", indicó.

Finalmente, la lideresa de Fuerza Popular aseguró que, de llegar a la Presidencia, tendrá "absoluto respeto" a las acusaciones fiscales y procesos en su contra, pese a que gozaría de inmunidad de cargo. "Dejemos que los expertos legales y constitucionales se pronuncien. De mi parte existe la predisposición para que todo esto se aclare", indicó.

