Luis Galarreta, candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular. | Fuente: RPP Noticias

El candidato a la primera vicepresidencia por Fuerza Popular, Luis Galarreta, consideró que la principal razón para escoger a Keiko Fujimori es que "este 6 de junio no se elige entre dos candidatos, se elige entre dos sistemas de gobierno". Asimismo, descartó que en la campaña fujimorista ocurra una "improvisación", sino que "hay propuestas aterrizadas".

"Nosotros sí creemos en la necesidad de un cambio. Hemos tenido dos Perú que han crecido distinto (…) La primera gran idea es qué sistema queremos para los próximos años y el riesgo que significa una posición como la de Castillo. Lo segundo es que si Keiko gana las elecciones no va a gobernar el fujimorismo, sino un gobierno abierto, convocando a los mejores", dijo.

En entrevista con RPP Noticias, Luis Galarreta señaló que "asumió la responsabilidad" y "pidió disculpas por todos los errores y demás exabruptos", además de "con la experiencia que tenía, no haber podido persuadir a quienes dirigían el partido de que no era el camino". No obstante, señaló que actualmente "es otro Fuerza Popular, otro entorno que acompaña a Keiko".

"Ya no es, ni siquiera, Fuerza Popular, porque tú ves que del fujimorismo queda el 3% de los convocados. Tienes a un Pedro Cateriano que está apoyando a Keiko Fujimori, a Álvaro Vargas Llosa, a Carlos Neuhaus, que es del PPC. La misma Keiko ha dicho que la cárcel le ha enseñado mucho y nosotros de los errores, Keiko Fujimori y quienes la acompañamos sabemos que la democracia no nos va a dar otra oportunidad, si así la gente lo permite, para que el país vuelva a encaminarse e incluir a todos los peruanos", indicó.

En otro momento, el excongresista insistió en que el cambio que plantea Fuerza Popular es "concreto y real". Al respecto, destacó la experiencia de Fernando Rospigliosi y Luis Carranza, parte del equipo técnico fujimorista, para realizar un cambio "para que los peruanos se sientan y estén realmente incluidos en una sola Nación en vías de desarrollo".

"Esos cambios lo que se tiene que tener cuidado -esa es la diferencia con el señor Pedro Castillo- son los principios básicos: no puedes intervenir al Banco Central de Reserva que es autónomo, el Perú tiene que tener cuidado y respeto a las instituciones, por los derechos fundamentales, no puedes expropiar lo que genera riqueza", explicó.

