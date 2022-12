Keiko Fujimori pidió no ampliar la cuarentena total. | Fuente: Twitter / Keiko Fujimori

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró en contra de ampliar la cuarentena total en Lima y otras nueve regiones, que este miércoles se discute en Consejo de Ministros.

En un video publicado en su cuenta en Twitter, Fujimori Higuchi las cuarentenas impuestas tanto por el Gobierno de Martín Vizcarra como por el de Francisco Sagasti “han fracasado”.

“La vida o la economía. Esa es la falsa disyuntiva que no está destruyendo. Y los presidentes Martín Vizcarra y Francisco Sagasti solo optaron por encerrarnos. El resultado es nefasto, las cuarentenas han fracasado. Cada vez hay más desempleados, la gente no tiene qué comer”, comentó la excongresista.

“Señor presidente, extender la cuarentena es condenar a los peruanos al hambre. Ya no más. No es la vida o la economía, es la vida y la economía. No siga haciendo lo que ya ha fracasaso”, añadió.

“Es en vano, no respetan”

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que este miércoles, en Consejo de Ministros, el Ejecutivo decidirá si se amplía la cuarentena total en Lima y otras nueve regiones del país, como medida para frenar el avance de la COVID-19.

Esta mañana un equipo de RPP Noticias llegó al Puente Nuevo, en El Agustino, donde entrevistó a varios ciudadanos, que se mostraron a favor y en contra de la posibilidad de que se amplíe la cuarentena total.

“Sí, que se amplíe. Hay muchos afectados, aparte que la gente debe estar debidamente protegida. Hay gente que usa mascarillas sucias, y eso lo vemos todos los días los que trabajamos acá”, comentó un vendedor ambulante.

“Todos salen, igual, no respetan el horario ni que tienen que estar en su casa. Es en vano que se amplíe la cuarentena”, manifestó, por su lado, un joven.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer