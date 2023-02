Keiko Fujimori, candidata presidencial de Fuerza Popular.

La candidata presidencial Keiko Fujimori reconoció que está elaborando un "compromiso", similar a una 'Hoja de Ruta', con su equipo de campaña. Tras destacar el resultado de la reciente encuesta de Datum que la ubica detrás de Pedro Castillo, pero con una menor distancia, la lideresa de Fuerza Popular reconoció que "todavía nos falta un largo camino".

"Más allá de una Hoja de Ruta, lo que estamos elaborando es un compromiso con nuestro país, un compromiso que va a partir de mí y en el que van a participar varias personalidades que se están sumando a este esfuerzo y que están respaldando esta candidatura, pero lo más importante es el compromiso que tenemos que asumir todos los peruanos para poder enfrentar esta pandemia, esta crisis económica y evitar que el comunismo llegue", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, Fujimori Higuchi reiteró que, como parte de estos compromisos, respetará la autonomía del Ministerio Público en la investigación en su contra, pese a que su partido ha solicitado retroceder a una etapa previa por considerar que esta etapa "se cerró abruptamente con diligencias pendientes".

"Vuelvo a ratificar que de mi lado habrá absoluto respeto a la independencia de poderes y a que las investigaciones se realicen (...) Lo que se busca es que la investigación termine, pero termine bien. De mi lado hay el compromiso de que se respete la autonomía del Ministerio Público y el Poder Judicial", señaló.

En otro momento, la lideresa de Fuerza Popular defendió la participación de su asesor en temas económicos, el sentenciado Jorge Baca Campodónico, en el Plan de 'Rescate 2021' de su partido. Sobre él, dijo que es una persona que "más allá del proceso judicial que tuvo" ha sido asesor en más de 40 países y cuenta con "mucha experiencia".

En tanto, sobre los cuestionamientos al doctor Ernesto Bustamante, virtual congresista de Fuerza Popular que realizó duros cuestionamientos a la vacuna de Sinopharm, dijo que ha dado una posición "personal", que no representa a su partido, en base a una interpretación de un "análisis preliminar de un proceso de investigación".

"Ha habido muchas dudas con referencia a ese análisis preliminar y él, en su condición de científico, tiene total libertad para interpretarlo (…) Él ha transmitido, frente a ese informe preliminar, eran las dudas que existían sobre la eficacia de las vacunas. Si a él le entregan unas cifras preocupantes, tiene que transmitir esta preocupación", apuntó.

Keiko Fujimori también insistió en que su contrincante Pedro Castillo miente al asegurar que participará en todos los debates que organizará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): dos entre los candidatos presidenciales, uno para los postulantes a la Vicepresidencia y uno entre los equipos técnicos.

"Pedro Castillo miente cuando dice que está a la espera de que el Jurado Nacional de Elecciones se pronuncie. Eso es falso, porque en las reuniones internas dicen que no van a aceptar 4 debates, que solo querían uno. Nosotros aceptamos la propuesta del JNE. Son ellos los que han pateado el tablero", indicó.

"El ente encargado de realizar las elecciones es el JNE y por respeto a los ciudadanos es fundamental que esos debates se realicen. Lo invoco (a Castillo) a que diga (si quiere) un debate, pero no podemos aceptar que mienta. Yo he planteado que si (Castillo) no quiere debatir, tendré que ir a debatir con el señor Cerrón", añadió.

