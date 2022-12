Keiko firmó juramento por la democracia. | Fuente: RPP Noticias

La candidata presidencial Keiko Fujimori firmó el 'Juramento por la democracia' en el que se comprometió a respetar la democracia, la libertad de expresión y fortalecer las instituciones. El evento se realizó en la ciudad de Arequipa y contó con la participación de personalidades como Mario Vargas Llosa y el opositor venezolano Leopoldo López.

"Reconozco que en el pasado reciente mi partido y yo no estuvimos a la altura de las circunstancias, pero los errores cometidos, la injusta prisión que he vivido, me han dejado una profunda lección. Es por eso que, sin ninguna excusa, hoy pido perdón a todos los que se hayan sentido afectados o defraudados por nosotros en algún momento", señaló.

"Lo hago con humildad, sin ninguna reserva, porque sé que existen aún muchas dudas sobre mi candidatura. Les pido a ustedes y a todos los peruanos una oportunidad para poder reivindicarme con el lenguaje de los hechos porque esa es la única manera de reparar los errores cometidos", agregó.

Al inicio de su participación, la postulante de Fuerza Popular señaló que este domingo 6 de junio el país tendrá "una de las elecciones más trascendentes de toda su historia ya que existe el grave riesgo de que el mismo día del Bicentenario llegue el comunismo para intentar perpetuarse en él".

La exparlamentaria reconoció ser conciente de que "existen aún muchas reservas" sobre el apoyo a su candidatura "por antecedentes que generan duda". No obstante, aseguró que dará garantías "de un comportamiento totalmente democrático". "Hoy el Perú nos necesita unidos y requiere de un esfuerzo para enfrentar a esta grave amenaza".

"Los he convocado para hacer un juramento por todos los peruanos que exigen un cambio. He convocado como testigos directos a personalidades muy importantes, incluyendo a quienes, teniendo diferencias con el fujimorismo, ponen delante el futuro del país", señaló antes de firmar el documento.

Previamente, el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, participó de manera remota en el evento reiterando su apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori y advirtiendo sobre los riesgos de lo que considera sería un eventual gobierno de Pedro Castillo.

"Hay todavía una gran reticencia en algunas peruanos en votar por Keiko Fujimori. Yo los comprendo, creo que entre los peruanos he sido uno de los que ha censurado de manera más crítica al señor Fujimori; sin embargo, en estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo", comentó.

