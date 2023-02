Keiko Fujimori continúa con sus actividades de campaña. | Fuente: RPP Noticias

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, defendió al equipo técnico de su campaña, donde se encuentran personas como la excongresista Carmen Lozada, considerada una de las personas con una relación más estrecha con el fujimorismo. La candidata agradeció al equipo a cargo del 'Plan de Rescate 2021', el cual "se va a complementar".

"Nuestra convocatoria está abierta para todos y en el caso de la señora Carmen ella tiene una maestría en Gestión Pública, tiene mucha experiencia y ha contribuido con nuestro plan, pero vuelvo a repetir que en el equipo se han convocado a personas que han sido muy críticas, como Fernando Rospigliosi o Nano Guerra García, y así seguiremos en este esfuerzo de ampliar nuestro plan", señaló.

Durante un recorrido por Aguaytia, en Ucayali, la candidata presidencial acusó a Pedro Castillo de "esconderse de la prensa" y le pidió explicar a la población cuál es su plan de gobierno. "Por si acaso lo voy a esperar en los dos debates del Jurado Nacional de Elecciones, así que mi mensaje final es: no se corra, Pedro".

Asimismo, Fujimori dijo mostrarse sorprendida por el pronunciamiento del excandidato presidencial Hernando de Soto en el que no fija una postura clara de cara a la segunda vuelta y cuestiona su propuesta económica, además de promover la intervención de organismos internacionales para supervisar el cumplimiento de algunos compromisos.

"He leído el comunicado de Hernando de Soto, me llama mucho la atención. Yo no estoy de acuerdo con su pronunciamiento ni con la iniciativa que él tendría para que organismos o personas extranjeras tengan injerencia en nuestro país, eso sería vulnerar la soberanía de nuestro país, así que imagino que va a seguir pensando su postura", indicó.

