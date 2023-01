Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia de Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga. | Fuente: Foto: Andina

El almirante Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia de Renovación Popular, partido de Rafael López Aliaga, señaló que uno de los mensajes que más espera que sean recordados por la población es que su partido "ofrece la lucha frontal contra la corrupción y que es el partido que va a reactivar la economía".

"Va a levantar la cuarentena, va a establecer medidas muy serias de sanidad para prevenir el virus y va a hacer que el país camine a la velocidad que debe caminar. Esas dos cosas son las que queremos que recuerden", señaló en entrevista con RPP Noticias.

El candidato también indicó que la lucha anticorrupción será de manera "permanente", al igual que el narcotráfico. Con respecto a las medidas sanitarias, señaló que el actual gobierno no ha tomado medidas preventivas como los cercos epidemiológicos, el aislamiento de las personas contagiadas y la distribución de las mascarillas para prevenir contagios.

El almirante Montoya explicó que en un eventual gobierno de López Aliaga conversarán con magistrados del Ministerio Público y el Poder Judicial para "convencerlos" de que trabajen de manera interna "para ver las medidas más adecuadas" para luchar contra la corrupción. "Lo que necesitan es un apoyo político y se lo vamos a dar", indicó.

No aplicar cuarentena "no es una idea del aire"

El almirante Jorge Montoya, candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, señaló que la propuesta de eliminar las cuarentenas en un eventual gobierno de Rafael López Aliaga "no es una idea del aire". Pese a reconocer que en otros países esto ha generado un incremento de casos, insistió en que esta medida forma parte de una estrategia.

"No nos podemos comparar con ningún país de la región. La cantidad de informalidad que hay en el país es increíble. El problema es integral. El problema no es solamente la salud, es también la economía. La gente que no trabaja no come al día siguiente", señaló.

"Cuando uno hace la cuarentana y no hace nada más, no sirve absolutamente para nada y eso es lo que ha venido haciendo los dos gobiernos. La cuarentena va acompañada de una estrategia de contención de la enfermedad y eso no se ha realizado. La contención de la enfermedad viene con cercos epidemiológico y mantener un seguimiento", indicó.

En entrevista con RPP Noticias, el candidato Jorge Montoya consideró que las propuestas de la campaña de Rafael López Aliaga que más han impactado en la población son las referidas a la lucha contra la corrupción, el cuidado de la salud frente a la pandemia de la COVID-19 y la reactivación de la economía.

