Entrevista al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas. | Fuente: Foto: Presidencia / Video: RPP Noticias

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas, informó que el 10 de febrero se conocerá la lista de candidatos aptos para postular a la Presidencia. De igual modo, reveló que actualmente se encuentran en "tratativas" para ver qué partidos y organizaciones políticas suscribirán el Pacto Ético a fin de combatir "la guerra sucia" en la campaña.

Salas también reveló que en el caso de las tachas presentadas a la candidatura al Congreso del expresidente Martín Vizcarra, existen algunas pendientes de revisión por el JNE. En algunos casos, reconoció que estas podrían influir no solo en su actual candidatura al Parlamento, sino que "en el futuro podría incidir con otras candidaturas de otros ámbitos".

En entrevista con RPP Noticias, el titular del JNE reveló que anteriormente esta institución hizo un llamado a los partidos políticos para que se conviertan en "actores de la seguridad" para prevenir contagios de COVID-19 durante las actividades proselitistas que realicen. Al respecto, saludó la decisión de "autolimitación" que han adoptado algunas organizaciones.

Salas aclaró que el Jurado Nacional de Elecciones "no tiene funciones de regulación de la forma de la campaña electoral, menos aún en épocas de pandemia". Según dijo, la institución que preside solo tiene "capacidad de fiscalización de la propaganda electoral", más no "una función de persecución en el caso de que hubiera una violación de normas (sanitarias)".

"Esa función sí tiene responsables, y nos hemos permitido cortésmente solicitarle a la Policía y al Ministerio Público, a través de la Fiscalía de prevención del delito, procedan a hacer cumplir lo que las normas dicen en materia de evitar las aglomeraciones o las reuniones sin medidas de protección", precisó.

"Se nos ha dicho que tendríamos nosotros que dictar regulaciones específicas, como en el caso del Ecuador, que tiene esta potestad en el marco de un trabajo más grande (…) Todo eso es de conocimiento del órgano rector (en Ecuador) y tutelar de la salud pública, que no es el JNE. Yo no he seguido un solo curso de infectología, entonces yo no podría proponer una medida de salud pública con la seguridad de que esta va a ser eficaz, esto le corresponde al Minsa", agregó.

En otro momento, Salas, quien lleva dos meses en el cargo, señaló que una de las metas de su gestión es renovar el sistema para los trámites de dispensa, a fin de que estos sean virtuales y no presenciales, como parte de una política gradual de "cero papel", además de actualizar los instrumentos de gestión, como el Registro de Organizaciones Políticas (ROP).

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Qué es la fatiga pandémica y cómo evitarla? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer