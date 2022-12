Entrevista a Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del IEP.

Entrevista a Patricia Zárate, jefa de Estudios de Opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), explicó que la reciente encuesta que elaboraron revela que, en comparación con el mes pasado, se ha mantenido el incremento de Yonhy Lescano y Rafael López Aliaga; sin embargo, persiste la cantidad de personas que todavía no elige a un candidato.

Para la representante del IEP, uno de los motivos que explicarían el incremento en las encuestas de Rafael López Aliaga, candidato presidencial de Renovación Popular, es que buena parte del electorado tiene la sensación de querer que "alguien te diga las cosas directas, enfáticamente, que dé órdenes. Alguien que da declaraciones radicales".

En entrevista con RPP Noticias, la jefa de Estudios de Opinión del IEP consideró que el denominado voto por el "mal menor" es un problema del sistema político que no guarda relación con una reforma política, "sino con qué vamos a hacer nosotros, la gente más interesada en que la democracia funcione y se mantenga".

"A mí no me parece positivo que la gente espere a las encuestas para decidir su voto. No tiene sentido, las encuestas nos dicen por dónde van, cuál es la imagen que uno tiene, pero uno debería decidir su voto según lo que uno cree, según lo que uno ve, no según quién es más popular o menos popular. Esto es lo que está fallando ahorita", indicó.

Alto porcentaje de indecisos

En otro momento, Zárate calificó de "raro" que el porcentaje de quienes no han decidido su voto por ningún partido sea menor que los que no deciden por un presidente. "Siempre uno tiene más decisión por el presidente que por el Congreso", señaló. Agregó que esta situación podría afectar a partidos como Somos Perú, Renovación Popular y otros que tendrán que sacar más del 5%, algo "que no se puede prever en una encuesta".

"Las encuestas te dicen la intención de voto, pero, entre lo que vote la mayoría, y lo que asigne la cifra repartidora, hay una gran distancia, y ahí es un problema porque, además de los problemas que ya tenemos de representación política le añades otro: va a haber votantes que van a decir que voté por tal partido por el Congreso en buena cantidad y no va a haber ningún representante. Eso sí va a ser un problema", advirtió.

Lescano y López Aliaga lideran encuesta de IEP

El excongresista Yonhy Lescano (Acción Popular) lidera la intención de voto presidencial, con un 13.9 % de respaldo, seguido del empresario Rafael López Aliaga (Restauración Nacional), que suma 9.5 % de apoyo, según la última encuesta nacional del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), publicada este sábado en el diario La República.

En tercera ubicación aparece la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, con 7.2 %, seguida muy de cerca de la izquierdista Verónika Mendoza (7.0 %) y del exfutbolista George Forsyth (6.8 %).

Más abajo se encuentran el economista Hernando de Soto (5.7 %), el congresista Daniel Urresti (4.5), el dirigente Pedro Castillo (3.5 %), el empresario César Acuña (3.4 %), el expresidente Ollanta Humala (2.5 %), el economista Julio Guzmán (2.3 %) y el excongresista Daniel Salaverry (1.2 %).

La encuesta de IEP revela que un elevado 16.6 % asegura que no piensa votar por ninguno de los candidatos a la Presidencia, mientras que un 2.2 % señala que votará en blanco o viciado. En tanto, un 11.4 % aún no ha decidido su voto.

Los que suben y los que bajan

Yonhy Lescano subió 2.6 puntos porcentuales en esta encuesta, lo que lo convierte en el candidato que más ha trepado en la intención de voto. Rafael López Aliaga subió 1.9 puntos y Hernando de Soto, 1.5 puntos.

En la vereda del frente, Verónika Mendoza, con 1.9 puntos porcentuales menos, es la candidata que más cayó en la intención de voto, seguida de George Forsyth (1.3) y Daniel Salaverry (1.0).

