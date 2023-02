Iván Lanegra: "A la elección le conviene desechar cualquier sospecha de un trato distinto a los candidatos"

Iván Lanegra se refirió al fallo que permite a Martín Vizcarra continuar en carrera electoral. | Fuente: Foto: Andina

El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra, lamentó que en el Perú se cuestione a los organismos electorales -concretamente al Jurado Nacional de Elecciones- por presuntos favoritismos hacia algún candidato al momento de que los magistrados analizan los recursos para excluirlos del proceso electoral en curso.

En entrevista con RPP Noticias, Lanegra recordó que en la Ley de Organizaciones Políticas que se aprobó el año pasado, se agregó que el Jurado Nacional de Elecciones directamente incorpore la información de los Registros Públicos a las Hojas de Vida para evitar este tipo de "olvidos"; sin embargo, lamentó que el problema persista.

Asimismo, señaló que desde Transparencia se ha mencionado que desde los organismos electorales "no se debe generar ningún tipo de situación que afecte los derechos políticos". No obstante, resaltó que en este caso es importante que el Jurado Nacional de Elecciones tenga un comportamiento "idéntico" frente a todos los casos.

"Es terrible que se vulneren los derechos de muchos bajo las mismas reglas, pero la regla debe ser esa: el mismo criterio para todo tipo de decisión", apuntó.

Iván Lanegra también planteó la posibilidad de que los organismos electorales puedan adoptar prácticas de transparencia de sus sesiones, tal como lo suele realizar el Tribunal Constitucional al momento de analizar una demanda importante, debido a que se trata de casos que "implican consecuencias muy importantes para un proceso electoral".

"La solución es más transparencia, cambiar las reglas para garantizar que no existan posibilidades de algún tipo de especulación sobre este tipo de situaciones tan serias. Lo que le conviene a la elección es desechar cualquier tipo de sospecha de situación de un trato distinto a los candidatos en virtud de sus condiciones personales. Tiene que ser todo bajo las mismas reglas y bajo el mismo criterio, no importa de dónde provenga", finalizó.

Presidente del JNE rechaza favoritismos

Luego de cuestionamientos de parte de algunos sectores políticos hacia el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el fallo que permitió la continuidad de la candidatura del expresidente Martín Vizcarra al Congreso por Somos Perú, el titular de este organismo electoral, Jorge Luis Salas Arenas, descartó cualquier posibilidad de fraude o de favoritismo de su parte.

"Hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir, no solo que no se produzca, sino que tampoco se anuncie ni que se enturbien los comicios en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando. Todo el sistema electoral garantiza elecciones correctas, rechazamos toda insinuación de fraude", señaló.

Según una denuncia periodística, habría ocurrido un cambio de dos magistrados del Jurado Nacional de Elecciones en el sentido de la votación sobre el caso Martín Vizcarra debido a que en primer término se habría optado, porque se excluya su candidatura; sin embargo, el cambio de voto de estos dos magistrados habría permitido que continúe en la contienda.

"Los procesos de exclusión, tachas, y las decisiones que emite la justicia electoral, tienen partes disconformes que protestan, que reclaman. La diferencia es que en la justicia electoral hablamos de grupos políticos, cada uno de ellos con distintos modales en relación con la democracia y también personas que tienen intereses asentados", añadió Salas.

NUESTROS PODCAST

"Espacio vital": Estudios en Sudáfrica probaron que la vacuna contra la COVID-19 de Novavax no es eficaz contra la variante del virus descubierto en dicho país. ¿Todas las vacunas desarrolladas han presentado los mismos resultados?

Te sugerimos leer