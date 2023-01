El sondeo de IEP registra un quíntuple empate a una semana de los comicios. | Fuente: Andina

Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Hernando de Soto (Avanza País) aparecen empatados en el primer lugar de la intención de voto, con el 9.8% del respaldo popular, a una semana de las Elecciones Generales 2021.

Así lo muestra la última encuesta que realizó el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) para el diario La República, la cual revela un empate técnico con diferencias mínimas de los puntajes porcentuales entre cinco candidatos.

En el tercer lugar aparece el candidato Rafael López Aliaga (Renovación Popular), quien tiene el 8.4%, le sigue el postulante Yonhy Lescano (Acción Popular) con el 8.2%, mientras que la candidata Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) obtiene el 7.3% del respaldo.

Aparecen luego Pedro Castillo (Perú Libre) con el 6.6% George Forsyth (Victoria Nacional) con el 5.7%, César Acuña (Alianza para el Progreso) con el 4.1% y Daniel Urresti (Podemos Perú) con el 3.5%.

Cierran la lista Julio Guzmán (Partido Morado) con el 2.3%, Alberto Beingolea (Partido Popular Cristiano) con el 2.0% y Ollanta Humala (Partido Nacionalista) con el 1.4%. Los demás candidatos suman el 3.2%.

Más del 18% votará en blanco

El sondeo indica también que el 18.3% de la ciudadanía votará en blanco o nulo, el 2.7% asegura que no votará por nadie y el 6.2% no sabe o precisa. La cifra de personas que no iría a votar alcanza el 0.4%

Dicho estudio fue elaborado a través de llamadas telefónicas y se dio durante los primeros días de abril, luego de los debates presidenciales que organizó el Jurado Nacional de Elecciones.

FICHA TÉCNICA Encuesta efectuada por IEP entre el 1 y 2 de abril. Tamaño de la Muestra: 1 300 personas. Margen de error: +/-2,8%. Cobertura: 24 departamentos, 141 provincias y 404 distritos del país.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer