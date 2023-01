George Forsyth, candidato de Victoria Nacional. | Fuente: Andina

El candidato de Victoria Nacional, George Forsyth, señaló que el Gobierno debería priorizar la firma de contratos con laboratorios cuyas vacunas contra la COVID-19 ya se encuentran en la última fase de los ensayos clínicos, a fin de evitar que otros países acaparen esos inmunizantes.

"Deberíamos ya firmar con los treinta laboratorios que hay en el mundo que ya están en fase 3, porque ahorita se aprueban (sus vacunas) y el Perú para variar va a estar último", comentó.

En diálogo con el doctor Elmer Huerta para Espacio Vital, el candidato de Victoria Nacional consideró que es el propio presidente de la República quien debe encargarse de negociar con los laboratorios, y, en un eventual Gobierno suyo, dijo que él lo haría así.

"Este es el problema principal del Perú y el presidente tiene que ehercer un liderazgo, debe ir a los mismo laboratorios, yo personalmente voy a ir", acotó.

George Forsyth también subrayó la importancia de conocer "cuáles son los contratos que hoy tiene el gobierno". "Esto debe quedar muy transparente, las fechas de entrega, porque sabemos que la siguiente gestión va a tener que afrontar este problema".

Sobre su enfermedad

El exalcalde de La Victoria también se refirió a su salud personal, tras haberse contagiado del coronavirus. Mencionó que ya se encuentra bastante mejor y que ya superó algunos síntomas.

"Hoy me encuentro mucho mejor. Hoy ya no me he levantado con fiebre, estamos muy seguros de que pronto voy a estar perfecto", afirmó.

El candidato presidencial aseguró que está mejorando "en base a ciencia". En ese sentido, criticó que su contrincante Yonhy Lescano (Acción Popular) respalde la medicina alternativa.

"Que un candidato venga a decir que todos nos vamos a curar con brebajes es ridículo y es difícil de escuchar, me parece una falta de respeto".

Propuestas de George Forsyth:

- El Estado debe poner en el centro a los millones de peruanos que han sido ignorados.

- "La pandemia es lo primero que tenemos que erradicar".

- Compra de vacunas y plan de vacunación.

- Reforzar el sistema de salud: más camas UCI, reforzar el primer nivel de salud.

- Reactivación económica.

- El candidato George Forsyth señala que "personalmente" va a acudir a los laboratorios con el Ministerio de Economía para comprar vacunas.

- Firmar contratos con laboratorios que están en fase 3. Adelantarse para evitar que otros países concentren las vacunas.

- Reforzar el primer nivel de atención: postas tecnológicas, con telemedicina, con historia clínica universal y medicinas baratas.

- Impulsar la inversión privada para recaudar dinero.

- Un "verdadero" Reactiva Perú: generar empleos temporales y destrabar proyectos grandes.

- Compromiso de comprar las vacunas "para salvar al Perú".

