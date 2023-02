La excandidata al Congreso fue detenida en el 2020 con un cargamento de casi 12 kilos de droga. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Policía Nacional

La excandidata al Congreso de la República de la región de Puno por el partido Alianza Por el Progreso (APP), Jenny Quispe Quiquijana (25), suscribirá un acuerdo de terminación anticipada para acelerar su ingreso al penal de Tacna a fin de cumplir con su condena, informó a RPP Noticias su abogado defensor, Alex Choquecahua.

Recordemos que recientemente la joven fue retirada de la contienda electoral por el Jurado Electoral Especial de Puno, tras descubrirse que viene siendo investigada por narcotráfico, pues en enero del 2020 fue detenida en Tacna por transportar más de 11 kilos de cocaína.

"Mi defendida ha tomado la decision de acogerse al proceso especial de terminación anticipada, aceptar los cargos, porque no los niega, recibir su pena justa y acercarse al establecimiento penitenciario para cumplir su pena privativa de la libertad conforme a derecho", aseguró su abogado.

Tras descartar que la joven pertenece a una organización criminal, el abogado dijo que la excandidata al Congreso aceptará su responsabilidad e ingresará al penal de mujeres a cumplir la condena que determine el Poder Judicial, pues la Fiscalía pidió para ella nueve años de prisión efectiva por favorecer el tráfico ilícito de drogas.

Por su parte, la investigada Jenny Quispe dijo a RPP Noticias que se siente arrepentida del delito que cometió. En cuanto a su participación en política, consideró que fue "utilizada", pues dijo que el partido de APP la "abandonó" luego de haber sido retirada del proceso electoral.

"Sí, cometí un error, pero la verdad me está chocando todo lo que está pasando. No tengo ningún respaldo de ellos (de APP), me dejaron, hasta ahorita no me llaman, no me dicen nada. Veo en las redes, las noticias, y de verdad que eso me afecta", expresó la joven de 25 años de edad.

Te sugerimos leer