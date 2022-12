Yonhy Lescano, Keiko Fujimori y Marco Arana participaron en debate anticorrupción. | Fuente: Andina

La noche de este lunes se llevó a cabo el debate de candidatos a la Presidencia en el Foro Anticorrupción Elecciones Presidenciales 2021, organizado por la Contraloría General de la República.

En el encuentro virtual participaron los candidatos Yonhy Lescano (Acción Popular), Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Marco Arana (El Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad). También fueron invitados César Acuña (Alianza para el Progreso) y Andrés Alcántara (Democracia Directa), pero no asistieron. Hernando de Soto no confirmó su asistencia.

En este debate, los candidatos expusieron sus planteamientos en materia de lucha contra la corrupción; sin embargo, en varias ocasiones evadieron las preguntas y prefirieron arremeter contra sus contrincantes. Ello pese a que la Contraloría hizo más de un llamado para evitar las referencias directas y centrarse en el tema que los convocaba.

Estas fueron las propuestas expuestas por los tres postulantes al sillón presidencial:

Yonhy Lescano

- Una de las primeras normas que estamos preparando para su aprobación en el Congreso es la muerte civil... El funcionario que le robe un solo sol al Estado, que lo traicione, se va del Estado y no vuelve más. El empresario, el particular que se aproveche de los dineros del Estado, le robe haciendo una mala carretera, un mal hospital, ese señor no vuelve a contratar nunca más con el Estado.

- Hay que respaldar el trabajo de personas que están juzgando a los corruptos y que deben sancionarlos severamente.

- Propondremos mecanismos para vigilar las licitaciones y prevenir el robo al Estado, que estén viendo quiénes son los empresarios, cuáles son los precios para ver si están sobrevalorando las cosas... Esa facultad, con mayor fortalecimiento, la debe tener la Contraloría General de la República.

Keiko Fujimori

- Reformaremos la ejecucion de la inversión pública, apostando por una intervención conjunta del Estado y los privados en el desarrollo de las mismas.

- Planteamos la creación de laboratotios de innovación pública, como espacios de articulación entre la academia, el sector empresarial y el sector público.

- Fortalecer la Contraloría General de la República, dándole un verdadero rol sancionador, con un presupuesto mucho más importante, separando a los corruptos sin detener el aparato del Estado, fiscalizando nuevos ámbitos como las compras de Estado a Estado.

- Verdera protección a aquel funcionario que quiera jugársela por el país para que no dude en tomar las decisiones que requiera para promover la inversión y el desarollo.

- Implementaremos el Sistema Integrado Transparencia 100%, para que todas las compras del Estado puedan ser visualizadas paso a paso por los medios de comunicación y la ciudadanía.

- Crearemos el Sistema de Alta Dirección Pública, con el objetivo de profesionalar la alta dirección del sector público y atraer a los mejores cuadros del sector privado.

- Implementaremos un nuevo sistema de protección al denunciante, asegurando la integridad y reserva de sus datos para convertir al ciudadano en un actor importante de la lucha anticorrupción.

- Empoderar a la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud) y hacer que trabaje más proactivamente.

Marco Arana

- Necesitamos fortalecer la cultura anticorrupción en el país.. Eso implica incorporar en los textos de enseñanza en las escuelas el hecho de que la corrupción no sea un elemento normalizado.

- Fortalecer la ley de la Contraloría General de la República para fortalecer la participación ciudadana en fiscalización y en las acciones de control... Las organizacion populares, las rondas campesinas, los frentes de defensa anticorrupción deben ser institucionaliados y trabajar de la mano de la Contraloría para fiscalizar el gasto público.

- Es importante también el tema de las penas. Tiene que declararse la corrupción en tiempos de emergecnia sanitaria como delito de traición a la patria, para que las penas sean las más drásticas.

- Hay que ir hacia una reforma de la Policía con una Escuela Única de la Policía, para que los policías mejor formados puedan ser los que lleguen a dirigir la institución, que haya mejor coordinación con Serenazgo, la Unidad de Inteligencia Financiera, con las fiscalías y el Poder Judicial.

- Fortalecer e ir hacia una reforma del sistema de justicia. Descolmatación de toda la carga procesal que tienen el Poder Judicial y el Ministerio Público para que puedan actuar con mayor celeridad. Los jueces y fiscales no deben ser elegidos a dedo entre ellos, sino por los jueces y fiscales titulares de todo el país.

- Sanción a partidos políticos que lleven congresistas corruptos con el mecanismo del escaño vacío.

- Fortalecer todo el mecanismo de transparencia a traves del Estado digital. Transformación digital para que los documentos puedan fluir con mayor transparencia.

- Normas que prohíban las cuentas offshore de los candidatos y levantar el secreto bancario de los altos funcionarios.

- Unificar y transparentar la manera como el Estado compra medicinas. El Ministerio de Salud y EsSalud son los principales compradores, un mismo medicamento lo compran a precios distintos... Se debe unificar el sistema de adquisición.

- Los monipolios y oligopolios económicos en general, pero específicamente en materia de salud, van a desaparecer en un gobierno del Frente Amplio.

