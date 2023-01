Pedro Castillo acudió a votar montado en caballo pero ocurrió un incómodo incidente. | Fuente: Caren Layza | Fotógrafo: RPP Noticias

Un incómodo momento vivió el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, cuando el caballo que montaba se encabritó y por poco le genera un accidente en una calle del distrito de Tacabamba, en la provincia de Chota, región Cajamarca, adonde el postulante fue votar.

El hecho ocurrió cuando Pedro Castillo se trasladaba por las calles de Tacabamba rumbo a la institución educativa 10446 Salomón Díaz para sufragar. La aglomeración de personas que generó su presencia hizo, presumiblemente, que el caballo se altere y se empine e inquiete, como se aprecia en el video.

Al notar los movimientos irregulares del equino, los colaboradores de Pedro Castillo acudieron de inmediato para ayudar a sujetar al animal e intentar calmarlo.

El postulante de Perú Libre también pretendió aquietar al caballo a través de jalar las bridas, acción que ejecuta un jinete cuando quiere frenar el avance del animal.

Luego de algunos minutos, el candidato optó por bajarse del caballo y seguir, a pie, su recorrido hasta llegar a su local de votación.

Minutos después, la periodista Caren Layza, enviada especial de RPP Noticias a Tacabamba, conversó con el candidato sobre este incidente.

“Bueno, no se puede controlar la aglomeración. Tacabamba es uno de los distritos más poblados de Chota. Me he montado a caballos más difíciles. Ese caballo es de 'sol y arena'... El problema es que ese caballo, al pisar el cemento, se asusta”, justificó.

Superado este incidente, Castillo dijo que esperará el resultado del proceso electoral junto a sus simpatizantes y anunció que fortalecerán el trabajo de los personeros para cuidar los votos de su agrupación.

Desayuno típico

Más temprano, el candidato Pedro Castillo compartió un desayuno familiar. Estuvo acompañado de su esposa y sus tres hijos. El plato, típico del lugar, fue una sopa verde con choclo y queso y fue servido en el distrito de Chugur, distrito de Angía, provincia de Chota.

