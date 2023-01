Los miembros de la mesa donde ocurrió el hecho advirtieron la suplantación cuando el ciudadano firmó el acta electoral. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía

Entre las incidencias ocurridas el domingo 11 de abril, día de las elecciones generales, en tres regiones del Perú se detuvo a jóvenes que trataron de suplantar a sus familiares en su votación y evitar que paguen los 88 soles de multa.

Áncash: Detienen a hombre que pretendía suplantar a elector

Un hombre fue detenido cuando pretendía suplantar a un elector en el distrito de San Luis, en la provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald, informó el Ministerio Público de la región Áncash.

Eduardo Fausto Peña Ríos quiso hacerse pasar por su progenitor en el centro educativo Daniel Badiali Maceroni, lugar donde le correspondía votar a su papá.

El intervenido argumentó que su familiar se encuentra enfermo y no pudo asistir a sufragar; además, señaló que no cuenta con dinero para el pago de la multa de 88 soles por no cumplir con su deber.

La fiscal provincial penal de Carlos Fermín Fitzcarrald, María Anderson Juan de Dios, informó que el ciudadano quedó en calidad de detenido en la comisaría del sector para ser investigado por el delito de suplantación de identidad.

Huancayo: Joven intentó suplantar a su madre y fue detenida

Una joven de 22 años fue detenida en Huancayo (región Junín) por presuntamente suplantar a su madre durante la votación. El delito fue advertido por la presidenta de la mesa de sufragio e informada por el jefe de la VI Macro Región Policial, general PNP Roger Arista Perea.

"Estamos ante la figura del delito contra el derecho de sufragio en la modalidad de suplantación de votante tipificado en el artículo 357 del Código Penal Peruano. Esta persona se encuentra ya sujeta a la investigación policial fiscal a cargo de la comisaría de Huancayo"

Se trata de Anais Estrada Bravo quien acudió a la institución educativa Virgen de Guadalupe, ubicada en la cuadra 7 del jirón Don Bosco, en el cercado de Huancayo, local de votación de su madre.

La joven ingresó al aula 201 con el Documento Nacional de Identidad (DNI) de su madre, la señora Estela Bravo de 50 años, tras emitir su voto, en instantes que se disponía a firmar el padrón, fue descubierta.

El jefe policial precisó que, tras la detención, las investigaciones quedaron a cargo de la comisaría de Huancayo y del Ministerio Público. Además, de otro lado, dijo que hasta el momento se han detenido a 48 personas con requisitoria vigente por diversos delitos.

Huancavelica: Menor de edad es intervenido por suplantar a elector

En el local de votación del Pedagógico Público de Huancavelica, un menor de edad fue intervenido en una de las mesas de votación por intentar suplantar a un elector, informó el presidente del Jurado Electoral Especial de Huancavelica, Waldo Gonzáles.

El funcionario detalló que uno de los miembros de mesa se percató de que el votante era muy joven, por lo que procedieron a identificarlo y se dieron con la sorpresa que quiso suplantar a su tío.

Este hecho será evaluado por la fiscalía para proceder con la denuncia contra el elector, informó.

Por otro lado, en el colegio La Victoria de Ayacucho del distrito de Ascensión un ciudadano no pudo ejercer su voto, debido a una sospecha de COVID-19, pues en la puerta de ingreso registró una temperatura elevada; en este caso, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, tramitaron de forma virtual la justificación respectiva.

En tanto, la fiscalía y el Jurado Electoral Especial retiraron propaganda política de instituciones cercanas a los locales de votación. Gonzáles señaló que esos partidos políticos serian multados y denunciados.

