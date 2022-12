Daniel Salaverry se reunió con candidato Pedro Castillo. | Fuente: RPP Noticias

El excandidato presidencial Daniel Salaverry reiteró que, en un eventual gobierno de Pedro Castillo, el exgobernador regional Vladimir Cerrón, fundador de Perú Libre, no tendrá injerencia ni un cargo público, pese a que recientemente se conoció que será el coordinador del cierre de campaña en la Plaza San Martín de Lima.

"Pedro Castillo ya dejó bien claro que en un próximo gobierno de él el señor Cerrón no va a tener participación activa, ningún cargo público, así que tranquilidad, calma. Entiendo que estamos inmersos en una campaña, yo no voy a adjetivar sus comentarios, pero tampoco podemos permitir que sigan enlodando o sigan tratando de confundir a la población con un supuesto manejo del presidente de un partido que no forma parte del equipo técnico", señaló.

En declaraciones a la prensa, luego de una reunión con el candidato presidencial en su casa de Breña, el excongresista fujimorista también dijo esperar que las autoridades correspondientes definan "si sesgo político" el pedido de Perú Libre y Fuerza Popular para realizar sus mítines de cierre de campaña en la Plaza San Martín. Al respecto, indicó que esta decisión "no debería beneficiar a una y otra organización (política)".

Cerrón coordinador del cierre de campaña en Lima

Horas antes, el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, es el coordinador del cierre de campaña de Pedro Castillo, programado para este jueves en Lima. Esta información se publicó en la cuenta de Twitter del exgobernador regional con un documento que detallaba las actividades proselitistas en la Plaza San Martín y las concentraciones previas.

Posteriormente salió de la casa de Pedro Castillo, ubicada en Breña, el jefe del comando de campaña de Perú Libre, Richard Rojas García, quien acompaña a Pedro Castillo durante toda su gira al interior del país. Ante la consulta de RPP Noticias, este dirigente confirmó que es el encargado de hacerlo, pero que este jueves no podrá acompañar al candidato porque su madre se encuentra delicada de salud.

Más temprano llegó a este mismo lugar el excongresista Hernando Cevallos, integrante del equipo técnico de Perú Libre, quien dijo que no conocía esta información y que no estaba encargado de la organización del cierre de campaña.

"La organización de la campaña no está bajo mi encargo. Él (Vladimir Cerrón) no es parte del equipo de gobierno y si quiere ir a la campaña, que vaya. Yo no lo he visto al señor Cerrón, no sé nada de eso", señaló sobre la participación del exgobernador.

Sin embargo, RPP Noticias pudo conocer de primera mano esta información, la cual fue confirmada por Richard Rojas García, encargado de la campaña de Perú Libre.

