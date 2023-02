César Acuña Peralta habló sobre su reunión con Hernando de Soto. | Fuente: RPP Noticias

El candidato presidencial de Alianza Para el Progreso, César Acuña Peralta, se autocalificó como "amiguero" para justificar sus reuniones con el candidato de Avanza País, Hernando de Soto, y que "no es malo que los candidatos conversen".

"Yo tengo amistad con Hernando de Soto. Soy muy amiguero. Me gusta la amistad. Me gusta conversar con toda la gente. No es malo que los candidatos conversen. Los políticos hoy más que nunca tienen que conversar y evitar enfrentamientos (…) Queremos un presidente dialogante”, dijo en el programa Ampliación de Noticias de RPP Noticias en Chiclayo.

En ese sentido, descartó una alianza electoral con De Soto. “Todavía es muy prematuro hablar de alianzas. De aquí al 11 de abril todos queremos ganar. Pero yo creo que nadie se puede sentar a hacer una alianza sin haber pasado la primera vuelta", manifestó.

Además, Acuña, quien recorre Chiclayo como parte de su campaña electoral, se mostró optimista pese a que las encuestas le dan un 4% de aceptación.

“Muy modestamente, algo conozco de campañas. Estamos en 4%. Lo digo con mucha certeza. Estamos trabajando para, la primera quincena de febrero, llegar a un 6%. (En) la primera quincena de marzo, a 8%, y (en) la primera semana de abril, las últimas, llegar al 12 a 14%. Con 12 o 14%, vamos a pasar a segunda vuelta y luego veremos a partir del 11 de abril con quién nos unimos de acuerdo con el país que queremos”, agregó.

Acuña Peralta se mostró optimista y confió en que subirá su aceptación en las encuestas. | Fuente: RPP Noticias

Sobre exclusión de candidatura

También se refirió a su proceso de exclusión como candidato presidencial y dijo que espera con paciencia el fallo del organismo electoral.

“Yo he sido un hombre muy optimista. Soy un hombre que tengo mucha paciencia. Estoy esperando con mucho optimismo y mucha paciencia, para que el Jurado Nacional de Elecciones, entre hoy día o mañana, enmiende la plana al Jurado Especial”, enfatizó.

Además, dijo: “En el documento de apelación que hemos presentado se acredita que la propiedad que yo no declaré ya estaba a nombre de terceras personas. Yo creo que eso será el argumento que habilitará mi postulación. Yo he seguido trabajando, recorriendo el Perú. Cuando tú tienes la razón, no tienes por qué detenerte”, remarcó.

Sobre la intervención de la policía en la ciudad de Piura, manifestó finalmente que siente una persecución, porque a donde va, siente un seguimiento de su candidatura.

“Yo he escuchado textualmente que un policía dijo: 'Señor Acuña, por si acaso, es la orden de Lima'. Por eso yo dije que no está bien que pongan en compromiso a la policía de Piura. Lo que yo digo es: ¿Hasta cuándo van a perseguir a César Acuña? ¿Por qué no permiten que el presidente sea un provinciano? (…) ¿Por qué no permiten que un apellidoa Acuña sea presidente? A donde voy está la policía, están toamndo fotos, eso es persiegur al candidaito. Que no tengan miedo, lo único que quiero es cambiar la vida de los peruanos”, anotó.

César Acuña habló sobre su exclusión por parte del Jurado Electoral. | Fuente: RPP Noticias

César Acuña Peralta dialogó con el programa Ampliación de Noticias de Chiclayo. | Fuente: RPP Noticias

