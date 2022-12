Vocera de Perú Libre: "El país necesita una reconciliación urgente y que los líderes políticos se sienten a conversar"

Betsy Chávez, vocera de Perú Libre. | Fuente: RPP Noticias

La congresista electa Betsy Chávez, vocera de Perú Libre, hizo un llamado a la calma frente a los altos índice de polarización que se han generado en el país mientras los organismos electorales terminan de revisar las observaciones y pedidos de nulidad presentados por el partido Fuerza Popular y consideró que los líderes políticos deberían dialogar.

"Hemos visto con suma preocupación las protestas y creo que el país necesita una reconciliación urgente, pero no solamente que quede en pliegos de reclamos, en pronunciamientos o comunicados, sino que realmente los líderes políticos se sienten a conversar. Nosotros pensábamos que después del 6 de junio iba a perdurar este talante democrático, no es todavía la figura y nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos", señaló.

En declaraciones a la prensa en los exteriores de la casa de Pedro Castillo en Breña, la vocera de Perú Libre hizo un llamado a la calma a la ciudadanía para esperar los resultados del Jurado Nacional de Elecciones que permitan "lograr la calma en todo el país". Recordó, además, que en días previos realizaron una conferencia para manifestarle a Keiko Fujimori la intención de conversar en el corto y mediano plazo.

"Poder decirle a la señora Keiko Fujimori que acepte los resultados y podamos construir el país. No puede que el país esté dividido en fujimorismo y antifujimorismo por siempre. Nos cansa y nos agota. En más de 20 años ninguno de los gobernantes ha tenido la capacidad de diálogo para decirle al país que somos uno solo. Es lamentable que ahora quieran que algunos votos valgan más que otros", lamentó.

"A la señora Fujimori (decirle) que tenemos que preocuparnos por poder construir el país y dejar de polarizarlo. No queremos el caos bajo prerrogativas que finalmente van a terminar diciendo que quiere un asilo político", añadió.

La parlamentaria electa también calificó de "ridículo" y "fuera de lugar" la postura del excongresista Víctor Andrés García Belaunde, quien en una reciente entrevista consideró que, si se prolonga hasta el 28 de julio la espera para conocer los resultados oficiales de las elecciones, se debería convocar a nuevas elecciones.

"Creo que hay muchos actores políticos que están buscando un poco de pantalla y salen a decir cualquier tiempo de sandez. Disculpe que sea tan directa, pero ese tipo de situaciones no se deben de permitir en un país en el que estamos construyendo democracia. Es una irresponsabilidad y tenemos que llamar la atención a ese tipo de políticos porque son los que han generado tanto problema en nuestro país", opinó.

"Si hay esta polarización es justamente porque han sido irresponsables y se han colado en cualquier gobierno de turno y no han tenido el mérito político de decirle al país que tenemos que unirnos", agregó.

En otro momento, Chávez precisó que Vladimir Cerrón, secretario nacional del partido, "no toma las decisiones de la bancada" y que, "como cualquier otro ciudadano", tiene el derecho de presentar cualquier recurso sobre su situación legal. No obstante, aclaró que la bancada de Perú Libre no buscará beneficiarlo con algún tipo de medida y repetir con esto la situación de inestabilidad política que se generó en anteriores Parlamentos.

"(Cerrón) está dentro del sistema del partido, nosotros somos bancada de Perú Libre y no hemos venido a blindar a ningún líder político, menos a magistrados, menos a fiscales. Esos errores se tienen que corregir y llega un punto en el que se convierten en delitos. Como bancada hemos nuestro compromiso es trabajar por el país", indicó.

