"Deja mucho que desear": analista evaluó las propuestas de los candidatos para la lucha contra la COVID-19

La economista Janice Seinfeld, experta en gestión en el sector salud de Videnza consultores, cuestionó las propuestas de los candidatos en la lucha contra la pandemia de la COVID-19 durante el tercer y último día de debate organizado por el JNE.

"Lo que hemos escuchado deja mucho que desear. Necesitamos una mirada integral del manejo contra la pandemia y una propuesta de un estadista para dirigir el país que se encuentra enlutado con casi 150 mil fallecidos. Lo que hemos escuchado no es una estrategia integral, son propuestas sueltas, en los otros ni siquiera hemos podido escuchar eso", señaló.

Este miércoles los candidatos presidenciales Yonhy Lescano (Acción Popular), Julio Guzmán (Partido Morado), Rafael López Aliaga (Renovación Popular), Daniel Salaverry (Somos Perú), Rafael Santos (Perú Patria Segura) y Ciro Gálvez (RUNA) plantearon propuestas que, principalmente, se centraron en la adquisición de las vacunas.

Pese a esto, la especialista consideró que fue interesante escuchar al candidato Julio Guzmán proponer sobre el monitoreo de la circulación de aire a través de protocolos que permitan la medición del dióxido de carbono y el uso de filtros, algo que no se había escuchado plantear a otros candidatos, y que permitiría evitar más contagios en ambientes como las escuelas.

Asimismo, destacó otra propuesta del candidato del Partido Morado sobre la contratación de personal para poder realizar seguimiento a los contactos de las personas contagiadas con COVID-19 para poder hacer un aislamiento temprano. La especialista también resaltó la propuesta de Yonhy Lescano para entregar mascarillas a la población.

Sin embargo, la analista consideró que, pese a estas propuestas, el manejo de la pandemia necesita una estrategia integral. En su opinión, se debería apostar por pruebas moleculares y un plan de rastreo, además de garantizar el acceso a la vacuna, una mayor velocidad en la estrategia de vacunación, disponibilidad de oxígeno y cuarentenas inteligentes.

Finalmente, consideró que, luego de escuchar a los 17 candidatos que expusieron sus propuestas en la lucha contra la pandemia a lo largo de tres días de debate, "no hay una propuesta que tenga esta visión integral, que es lo que me preocupa". "Estamos hablando solamente del manejo de la pandemia, no de lo que implica el manejo de la salud", expresó.

Propuestas en la lucha contra la pandemia:

Yonhy Lescano (Acción Popular):

- El candidato planteó como primera medida agilizar la compra de la vacuna con los laboratorios.

- Que los laboratorios "faciliten" la fórmula de la vacuna para que estas se realicen en el Perú. "Si es posible hacer las vacunas en otros países, como en Argentina, se tiene que hacer", indicó.

- Sobre la propuesta anterior, aclaró que los laboratorios no van a "regalar" las vacunas. "Se está pidiendo la moratoria de los derechos intelectuales de la vacuna", precisó.

- Entrega de kits de protección.

- Fortalecer las unidades de servicios intensivos y de emergencia.

- Compra de camas UCI y plantas de oxígeno.

- Implementar un servicio para la atención física y psicológica de personas que padecieron de COVID-19.

- Impulso a la investigación científica.

- "Cualquier pandemia tiene que resolverse fortaleciendo el sistema de salud", expresó.

Julio Guzmán (Partido Morado):

- Activar 1600 puestos de salud a nivel nacional.

- Complementar el trabajo de las enfermeras convocando a estudiantes de especialidades afines para el proceso de vacunación.

- Impulsar una campaña de información sobre las bondades de la vacuna.

- Seguimiento a la vacuna con el teletrabajo: personal contratado para monitorear el proceso de vacunación.

- Flexibilizar la cuarentena y los protocolos.

- Uso obligatorio de los oxímetros para trabajadores y clientes.

- Uso de medidores de dióxido de carbono para medir la calidad del aire, además del uso de filtros.

- Conversar con las municipalidades para que dejen trabajar en las calles a los informales por un tiempo.

- Planteó que la lucha contra la pandemia sea liderada por el Estado con el uso de ciencia.

- Apostar por el esquema preventivo, reforzar el primer nivel de atención para descongestionar los hospitales.

Rafael López Aliaga (Renovación Popular):

- El candidato se comprometió a viajar a Estados Unidos para "traer" 40 millones de vacunas el 28 de julio.

- Planteó la construcción de "miles" de postas médicos con oxígeno, "cientos" de hospitales y una red de hospitales solidarios en cada distrito del Perú.

- Apoyo del gobierno a científicos peruanos para que puedan desarrollar una vacuna propia.

- Refinanciamiento de todas las deudas de tarjetas de crédito o capital de trabajo a un plazo de 7 años con una tasa de interés que no sea abusiva.

- Planteó que los negocios funcionen sin cuarentenas ni toques de queda. La cuarentena será voluntaria.

- Presupuesto público priorizará, entre otros sectores, a trabajadores del sector salud.

Daniel Salaverry (Somos Perú):

- Asegurar los 48 millones de vacunas que tiene contratado el Perú y vacunar gratuitamente a los peruanos convocando a los privados.

- Apoyar a los científicos peruanos para tener una vacuna propia.

- Invertir 1 millón de soles en cada una de las postas médicas para mejorar su equipamiento y personal.

- Para reactivar la economía planteó estimular el consumo de bienes y servicios en el Perú y haciendo un shock de inversión pública. Bono de 1500 soles para 8 millones de familias.

- Amnistía de deudas tributarias para las Mype que han sido afectadas durante la pandemia.

Rafael Santos (Perú Patria Segura):

- Recordó la existencia del decreto de urgencia, promulgado desde el año pasado, que permite que el Estado peruano realice convenios con las empresas públicas y privadas para traer las vacunas.

Ciro Gálvez (RUNA):

- El Perú necesita, antes que pensar en grandes hospitales, equipar las postas médicas de todo el Perú y atender al primer síntoma.

- Cambio "revolucionario" en el sistema de salud y en todo el Estado.

- Sistema de salud nuevo con un acceso gratuito a los peruanos.

- Implementación de 253 plantas de oxígeno a nivel nacional, una para cada provincia.

- Utilizar las plantas de oxígeno de las mineras.

