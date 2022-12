Alfredo Torres, presidente de Ipsos, aseguró que el conteo rápido arrojó el resultado de una muestra de actas. | Fuente: Andina

Este jueves, Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, puntualizó a RPP Noticias que el boca de urna y el conteo rápido que realizaron el pasado 6 de junio, en medio de las elecciones presidenciales, recogió "una muestra de actas", pero no el conteo total de todas las actas.

De ahí que la diferencia de resultados en ambas encuestas, según Torres, no permita "afirmar" una evidencia de fraude sistemático, pues no se trata de un censo. "La diferencia de medio punto entre una y otra no es una evidencia estadísticaente significativa", sostuvo en el programa "Nada está dicho".

Asimismo, Alfredo Torres afirmó que, "para la tranquilidad de todos, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) debería aceptar todas las actas que han sido solicitadas dentro del plazo de tres días hasta la medianoche del tercer día".

"Mi impresión es que las actas no serían muchas y es poco probable que revierta el resultado. Pero sí debería disipar las legítimas dudas sobre una elección tan ajustada", indicó en alusión al pedido de Fuerza Popular al JNE para que acepte más solicitudes de nulidad de mesas de sufragio.

"Siempre hay estos casos atípicos"

Por otro lado, Alfredo Torres señaló que ninguno de los distintos organismos internacionales que atestiguaron las elecciones reportó a Ipsos señales de fraude. "Ni en el trabajo de campo ni en la revisión de resultados hemos encontrado indicios de fraude sistemático", dijo.

Lo que sí reportaron, sin embargo, fueron "resultados atípicos" en algunas mesas de sufragio, aunque se trata de una situación normal en todos los comicios. "Un evento atípico es cuando los resultados de una mesa es muy diferente a los de las mesas del mismo distrito, provincias, colegios", apuntó.

"Siempre hay estos casos atípicos. Pero no nos permiten señalar que hay un patrón sistemático. En todas las elecciones hay estos casos atípicos, pero no hemos encontrado muchos. Hemos encontrado el número habitual", añadió Alfredo Torres.

En cuanto a los pedidos de nulidad de mesas de sufragio hechos al JNE, el presidente de Ipsos aseguró que para probar fraude sistemático "los criterios son más estrictos de lo que podrían ser unas actas que no suma bien los votos o una firma que no corresponde con el DNI".

"Entiendo que es más exigente y por eso creo que no podrían invalidar muchas actas. La posibilidad existe, pero me parece que no es muy probable", concluyó.

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": Está comprobado que las personas que tuvieron coronavirus pueden reinfectarse tiempo después. ¿Cuánto dura la inmunidad tras el primer contagio? El Dr. Elmer Huerta nos aclara la duda.

Te sugerimos leer