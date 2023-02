Hernando de Soto fue candidato presidencial de Avanza País. | Fuente: Foto: Andina

El virtual congresista de Avanza País Alejandro Cavero justificó al excandidato presidencial de su partido, Hernando de Soto, por todavía no definir de manera clara una postura frente a los candidatos que disputarán la segunda vuelta. Tras reconocer que se trata de una decisión "muy difícil", Cavero dijo comprender que De Soto tenga que "tomar sus tiempos" y escuchar más compromisos de ambos candidatos

"No para todos es igual de sencillo tomar una decisión de esta naturaleza", señaló. Pese a esto, el virtual congresista reconoció que para él sí fue fácil tomar una decisión de respaldo a Keiko Fujimori tras advertir una "sistemática radicalización" del discurso de Pedro Castillo y su plancha presidencial para la segunda vuelta electoral.

"Para mí es muy preocupantes algunos virtuales congresistas diciendo que van a expulsar a la DEA del Perú, que van a atentar contra la libertad de expresión, censurar a algunos periodistas que no les gustan. Han anunciado que van a desactivar la Defensoría del Pueblo, que si el Congreso se le opone lo va a disolver. Hay una serie de señales preocupantes", indicó.

"Yo he tomado la decisión de apoyar a Fujimori porque siento que estamos en una disyuntiva democracia/dictadura, libertad/fascismo, pero respeto que esta no sea la posición que asuman todos ni que sea igual de sencillo. Respeto la decisión de Hernando de tomar sus tiempos, reflexionar y exigir más compromisos de los candidatos, lo cual es respetable", agregó.

Cabe recordar que esta mañana Hernando de Soto confirmó que se reunió con el candidato Pedro Castillo; sin embargo, aclaró que este encuentro no fue para darle su apoyo en la segunda vuelta electoral, sino para "para compartir mis profundas preocupaciones sobre su plan de gobierno".

En un comunicado, Hernando de Soto precisó que los temas que advirtió a Pedro Castillo fueron la estatizacion de empresas, la revisión de TLC, la convocatoria a una Asamblea Constituyente "para la instalación de un sistema Marxista Leninista", entre otros temas.

"Le he demostrado cómo eso que él propone nos va a hundir a todos los peruanos en general, principalmente a los pobres (...) Nuevamente, no me he reunido para darle mi apoyo. Me he reunido con el para darle mis observaciones del peligro de cerrar el mercado", insistió.

Momentos antes, el candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, confirmó la reunión que sostuvo con Hernando de Soto luego de destacar la importancia de "llamar al resto de las fuerzas políticas" y de no "estigmatizar" a sus propuestas de campaña.

"Acabamos de reunirnos con un hombre que ha sido nuestro contendor en este escenario político: el señor Hernando de Soto. Ha emitido un comunicado diciendo no al comunismo, acabamos de sentarnos y hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas y no somos terroristas. Somos trabajadores como cualquiera de ustedes", dijo Castillo.

De soto cuestiona ambas propuestas

Más temprano, Hernando de Soto señaló que todavía no ha emitido un pronunciamiento a favor de uno de los candidatos que disputa la segunda vuelta debido a que, en su opinión, "ninguno de ellos nos ofrece una solución viable para nuestro país que asegure la gobernabilidad para el Perú a partir del 28 de julio de 2021".

En un comunicado, cuestionó que en la actual campaña se enfrentan, por un lado, "una propuesta Marxista-Leninista nos que condenaría a todos a la pobreza". Asimismo, consideró que "una propuesta que invita a restaurar una economía de mercado que no contiene los instrumentos necesarios para beneficiar a la mayoría de los peruanos incitaría una rebelión".

Por esta razón, para Hernando de Soto "cualquiera de las dos opciones, así como están planteadas, nos llevaría en un corto plazo a una situación insostenible" pues "ninguna nos permite salir de la crisis económica y de salud ni garantizan la paz y crecimiento sostenibles".

"En otras palabras, esta no es una elección entre dos candidatos sino una “lucha de clases” disimulada en un proceso electoral", destacó.

Frente a esto, el excandidato presidencial recomendó a a Keiko Fujimori "una fórmula para que su propuesta sea inclusiva y no mercantilista" y a Pedro Castillo "otra formula para que no se politice la economía dentro de un régimen comunista".

Asimismo, planteó la intervención de 4 organismos internacionales, representados por 3 prestigiosos jefes de Estado no latinoamericanos, para garantizar el cumplimiento de sus nuevas propuestas "y así asegurar la gobernabilidad y la prosperidad duradera de nuestro país".

