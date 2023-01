Alberto Beingolea renunció a la presidencia del PPC. | Fuente: Foto: Andina

El excandidato presidencial del Partido Popular Cristiano (PPC) Alberto Beingolea informó que este partido esperará lo que tengan que decir los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori para definir su postura de cara a lo que será la segunda vuelta electoral.

"La Comisión (del PPC) está permanentemente abierta para seguir conversando, pero nosotros somos de la idea que estamos frente a dos posiciones otra vez perversas, que no se quisieran, a la que nos ha llevado esta dispersión, en donde el centro electoral fue incapaz de unirse. Este centro democrático, que es mayoría, se ha dispersado en tal cantidad de propuestas que terminan llegando a los extremos", señaló.

Para Alberto Beingolea, los resultados de estas elecciones presidenciales revelan que, tanto Pedro Castillo como Keiko Fujimori, "son minorías en el país", por lo que, si quieren ganar la segunda vuelta, deben dar al país "indicativos muy claros de cómo van a gobernar al país". Al respecto, el excandidato recordó el caso de Ollanta Humala, quien tuvo que recurrir a la 'Hoja de Ruta' para moderar su propuesta electoral.

En entrevista con RPP Noticias, el renunciante a la presidencia del PPC reconoció que la aparición de nuevos partidos políticos con una doctrina cristiana, como Renovación Popular de Rafael López Aliaga, causó confusión en el electorado, así como la dispersión del voto evidenciado en estas recientes elecciones.

"Rafael López Aliaga estaba confundiendo a la población haciendo creer que el social cristianismo es igual a la convicción católica, pero no deberían confundirse. Cuando se junta religión con política es una pésima combinación que ha intentado hacer este señor. Yo creo que es potente, pero negativa", indicó.

Alberto Beingolea, candidato a la presidencia por el PPC, renunció a la presidencia de esta agrupación política tras los resultados de las elecciones generales del último domingo que dejaron sin inscripción al histórico partido fundado por Luis Bedoya Reyes al no pasar la valla electoral.

En una carta dirigida a los miembros de la Comisión Política del PPC, Beingolea agradeció "todas las expresiones de afecto" tras su participación electoral; no obstante, señaló que "infelizmente" la cantidad de votos obtenida es lejana a la que aspiraban, "al punto que, siguiendo las disposiciones legales, el partido perderá la inscripción".

"Mi padre me enseñó qe las personas de bien, al ejercer un cargo, asumen las consecuencias si los objetivos no son alcanzados. Por tal razón, presento mi renuncia a la presidencia del PPC, con lo que me honraron estos años", escribió Beingolea, quien presidió el partido desde el 2017.

Según el reporte del conteo de actas procesadas por la ONPE al 99.95%, Alberto Beingolea obtuvo 1'863,290 votos, equivalente al 1.620 % de los votos emitidos y al 1.970% de los votos válidos. Pese a esta situación, el excongresista precisó que no se apartará de sus obligaciones partidarias.

Alberto Beingolea renunció a la presidencia del Partido Popular Cristiano

