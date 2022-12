Tribunal Constitucional | Fuente: Andina

El Tribunal Constitucional se pronunció ayer sobre la demanda planteada por el Ejecutivo para que establezca si el Congreso hizo o no buen uso de la Constitución cuando planteó la primera vacancia del presidente Vizcarra por “incapacidad moral permanente”. Pero la resolución firmada por cuatro jueces sobre siete decidió no decidir, sosteniendo que el fracaso de la primera vacancia constituye lo que el Código Civil define como “sustracción de materia”. Desdichadamente la resolución no hace sino expresar una división ideológica entre dos bloques, que en este caso fue decidido por el voto fluctuante del magistrado Manuel Miranda.

La diferencia entre los bloques fue evidenciada por las declaraciones de la actual presidenta, Marianella Ledesma y las de su predecesor Ernesto Blume. Para Ledesma, el Tribunal “ha desaprovechado una oportunidad histórica” de aclarar un controvertido artículo de nuestra constitución, mientras que para Blume ya no había materia en disputa. Argumenta que no se planteó demanda por la segunda vacancia y que corresponde al Congreso precisar el articulo 113. ¿Pero, podría el demandado ser juez de su propia causa? Blume dijo también que decidir el tema de fondo en las actuales circunstancias hubiera podido contribuir a “caldear más” la situación de nuestro país.

La resolución no resuelve el problema doctrinario y tiene dos consecuencias prácticas: 1) Quien sea que ejerza la presidencia sin mayoría parlamentaria vivirá bajo el riesgo de ser vacado de acuerdo a una interpretación laxa, sin que haya necesidad de aportar pruebas de “la incapacidad moral”. 2) La resolución alentará a los grupos políticos que tienen como estrategia el cambio integral de la Constitución de 1993.

El que sí ha sido claro para dirimir una polémica al interior del Ministerio Público es el Fiscal Supremo Pablo Sánchez. Su decisión es que la investigación judicial al expresidente Vizcarra sea dirigida por el juez del equipo Lava Jato, Germán Suárez Atoche. Vizcarra había solicitado que se defina qué Fiscalía era competente para ver las denuncias por supuestas coimas recibidas cuando era gobernador regional de Moquegua. Pues ya lo sabe.

Por un azar del calendario, ayer se celebró a la vez el Día Internacional de la Filosofía y el Día del Aire Puro. La primera conmemoración se lleva a cabo todos los 19 de noviembre para promover la apertura del horizonte mental, la clarificación de los conceptos, el razonamiento crítico y el rechazo a los prejuicios y al miedo a pensar. El Día del Aire Puro se conmemora los terceros jueves de noviembre para generalizar la conciencia de que si vivir es respirar, más nos vale que el aire que entra a nuestros pulmones sea un factor de vida y no de enfermedad y muerte.

Pero quizás el azar que nos hizo conmemorar dos temas el mismo día sea útil para recordar que los seres humanos somos a la vez cuerpo y espíritu. Gracias a muestra dimensión espiritual podemos concebir sociedades mejor organizadas, pero también admirar valores universales como la generosidad, la belleza, el amor al conocimiento. Al fin y al cabo, la impureza del aire es cada vez menos un hecho natural y cada vez más un aspecto del calentamiento global, producido al menos en parte por nuestro modo de vida. El aire puro es al cuerpo como las ideas claras son al espíritu. Quizás es por eso que uno de los primeros filósofos, Anaxímenes de Mileto, sostuvo que el aire es el principio de todas las cosas. Aire en griego se dice pneuma, que significa también espíritu. Lo mismo pasa con nuestra bella palabra “aliento”, a la vez cuerpo y espíritu.

