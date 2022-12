El diálogo entre transportistas y el MTC culminó al borde de la medianoche. | Fuente: RPP

Los representantes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y los representantes de los transportistas de carga pesada no llegaron a un acuerdo tras casi 10 horas de diálogo, por lo que el paro nacional de este gremio continúa.

En diálogo con RPP Noticias, Javier Marquese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de Carga (UNT), dijo que los gremios no han roto el diálogo, pero calificó de “pobres” las propuestas del Gobierno para levantar la huelga.

“No se ha llegado a ningún acuerdo y hemos tenido que abandonar violentamente la sala ante la burla de la propuesta y del acta que pretendían que firmáramos para que levantáramos el paro”, manifestó.

El dirigente señaló que la propuesta del MTC sobre la reducción al impuesto selectivo al consumo, uno de los reclamos de los transportistas, “se podía trabajar”, pero -sostuvo- “querían demorarse tres o cuatro días para hacer los borradores”.

“Inmediatamente, nos pasaron a la firma de un acta que no habíamos concertado, un acta que no dice nada, que no ofrece nada. Nosotros no hemos roto el diálogo, hemos dicho ‘tómense su ley y planteen cosas objetivas’”, sentenció.

Marquese aseguró que el MTC no los ha convocado a una nueva reunión.

La oferta del MTC

A través de su cuenta en Twitter, el MTC aseguró que sus representantes han alcanzado a los gremios de transportistas “una propuesta que contiene los principales temas tratados en la larga jornada de diálogo de estos dos últimos días”.

“Estamos a la espera de su contrapropuesta”, añadió.

Este jueves el paro nacional de transportistas ingresa a su cuarto día. Los manifestantes mantienen bloqueada varias vías nacionales, obligando a los pasajeros a caminar largos tramos para continuar su recorrido. En tanto, en los mercados de la capital varios productos comenzaron a subir de precio ante la merma en el ingreso de productos.

