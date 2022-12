En 2018, Maido, del chef peruano Mitsuharu Tsumura, destronó al también peruano Central como el mejor restaurante de Latinoamérica. | Fotógrafo: Lucas Ribeiro

El restaurante de comida nikkei Maido cerrará en unos años sus puertas. Así lo anunció su fundador, el chef Mitsuharu Tsumura en una entrevista. Esto significa, que el fin del actual mejor restaurante del Perú y de Latinoamérica está cerca. “Sí, lo vamos a cerrar, pero el 2022 o 2023. Porque quiero democratizar mi cocina. Este restaurante demanda demasiado tiempo. A nivel creatividad, detalle, todo es muy demandante”, aseguró al diario Perú Shimpo.

El chef peruano comentó que quiere crear nuevos conceptos, entre ellos “una taberna nikkei, una cevichería estilo nikkei, y otros proyectos más”. Además, pretende realizar proyectos más casuales y a menor precio.

“No puedo tener este restaurante porque me demanda mucho tiempo, todo mi cerebro está metido acá. Mi futuro es seguir cocinando, pero quiero hacer conceptos que sean más democráticos, que puedan llegar a más gente, que no sean elitistas. Quiero que la mayor cantidad de público en el Perú y el mundo pueda probar (mi comida)”, aseveró.

Entre otros temas, comentó a Perú Shimpo cómo se ha desarrollado la comida japonesa en el Perú. Mitsuharu Tsumura, conocido como ‘Micha’, comenta que el origen de la cocina nikkei es en casa, luego son las cevicherías y lugares criollos; en otras palabras, “la cocina nikkei es cocina peruana, nace de lo criollo”.

The World's 50 Best premió, en 2018, a los mejores restaurantes de América Latina. Por segundo año consecutivo Maido (1°) y Central (2°) fueron los dos primeros puestos de este prestigioso ránking, respectivamente.

Maido se convierte en el mejor restaurante peruano y de Latinoamérica, además de ser séptimo a nivel mundial. Son nueve los restaurantes peruanos que se ubican entre los 50 mejores de la región lo que hace que Perú mantenga su liderazgo culinario.

