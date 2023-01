Los parques son el principal espacio público para los peruanos.

Un espacio público es un lugar de propiedad y uso público. Cualquier persona tiene derecho a estar y circular libremente. Estos deben ser accesibles, agradables, gratuitos y sin afán de lucro. Los espacios públicos pueden ser espacios abiertos como los parques, las veredas, las calles, plazas, etc. Así como espacios cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, entre otros.

En el Perú, según una encuesta de Ipsos para RPP, el 57% de los peruanos usa los parques como principal espacio para el entretenimiento y la recreación. El segundo espacio son las losas deportivas con un 37%.

El tercer espacio que muchos peruanos usan como espacio público son los centros comerciales con un 35%. Este porcentaje aumenta en Lima a diferencia de otras provincias del Perú. Sin embargo, existe una polémica sobre los centros comerciales para ser considerados como espacios públicos.

Martha Bell, doctora en geografía y medio ambiente y especialista en espacios públicos, explicó que “en cierta forma sí [son espacios públicos] porque cumplen con algunos de los requisitos: podemos interactuar, estar juntos o hacer actividades. Pero yo no los considero porque su razón de ser es el lucro. Entonces hay cierta presión cuando uno está en estos espacios para consumir que no es necesario ni beneficioso en un espacio público ya que no todos pueden participar de esto”.

Los cines y teatros también son usados como espacios de recreación con un 26%, siguen las plazas de armas con 19%, los zoológicos con 13% y monumentos históricos o lugares arqueológicos con 7%. El 5% no asiste ni acude a ningún espacio público.

Muchas veces las personas consideran los parques como los únicos espacios públicos, pero esto está mal. Según explicó Martha Bell, esto sucede porque son los más emblemáticos y los que la mayoría de las personas visita.

Beneficios de los espacios públicos

Según Bell, los espacios públicos generan muchos beneficios para la persona y la propia ciudad. “Nos dan espacio para interactuar, para formar relaciones de comunidad y para fortalecer los lazos comunitarios. Son lugares donde podemos construir y fortalecer la memoria colectiva. Podemos hacer cosas en conjunto. También podemos escapar de nuestras casas y distraernos”, aseguró.

Por otro lado, los espacios públicos verdes proveen otro tipo de beneficios que tienen que ver con la salud física, mental y medio ambiental. Los árboles limpian el aire y reducen la contaminación. Asimismo, durante el verano son espacios donde las personas pueden refrescarse, explicó la especialista.

RPP ha lanzado la campaña “Ciudades con Futuro” para informar y concientizar a las personas sobre el entorno donde vivimos y la importancia de ser agentes de cambio para vivir en ciudades con mejor calidad de vida. Esta campaña llega con el compromiso de Coca Cola y Arca Continental Lindley, y con el apoyo de Enel.

Te sugerimos leer