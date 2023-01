Defensoría señaló que estas cifras muestran un grave problema que debe atenderse de manera urgente. | Fuente: Foto: Andina

La Adjunta para la Niñez y la Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Matilde Cobeña, reveló que el embarazo adolescente en el Perú afecta todavía al 12,6% de adolescentes de 15 a 19 años. En ese sentido, advirtió que este asunto "continúa como un grave problema de salud pública que limita seriamente los derechos fundamentales de este grupo de la población".

En el marco de la Semana de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la Defensoría del Pueblo señaló que este problema debe abordarse con alta prioridad desde el Estado, Gobierno Central, gobiernos regionales y locales, dado que los casos de adolescentes embarazadas se registran en un alto porcentaje en las regiones de la selva del país: Loreto (32%), San Martín (23%), Amazonas (21,2%), Ucayali (20,2%), y Cajamarca (19,9%) tienen los mayores índices, de acuerdo con la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2018. En el área rural el 22,7% de las adolescentes ya son madres o han estado embarazadas alguna vez. Y, según cifras del Reniec, de enero a diciembre del 2018 se han registrado 2325 nacimientos de madres adolescentes entre 12 y 14 años. "Estas cifras muestran un grave problema que debe atenderse de manera urgente para que las adolescentes puedan continuar con sus proyectos de vida, no dejen la escuela ni lleven embarazos que las pongan en riesgo. Así también es obligación del Estado Peruano cumplir con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de la niñez y adolescencia", anotó Cobeña.

El año pasado, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe de Adjuntía N° 011-2018: Resultados de la supervisión defensorial a los servicios de salud diferenciados para la atención integral a adolescentes, que recomienda implementar el Plan Multisectorial para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, obligación que alcanza a los diferentes sectores, a los gobiernos regionales y locales. En dicho informe se advirtió que el 36,3% de los 91 establecimientos supervisados no contaba con un plan de formación en salud sexual y reproductiva de adolescentes y que el 25,3% no entregaba información a esta población por no estar acompañado de sus padres o tutores. En dicha oportunidad, se planteó la revisión y modificación de la normativa en los servicios de salud diferenciados para la atención integral a adolescentes, para garantizarles el acceso, contar con personal capacitado para la atención oportuna y de calidad, en todos los establecimientos de salud, recomendaciones que se mantienen hasta la fecha. Es importante recordar que, en el 2016, el Comité de los Derechos del Niño recomendó al Estado peruano hacer frente al problema del elevado número de embarazos de adolescentes, para lo cual debía reforzar el acceso a una educación en materia de salud sexual y reproductiva, así como garantizar la disponibilidad para todos los adolescentes de servicios e información confidenciales.

