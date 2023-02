Alfredo Barnechea confundió el valor del sueldo mínimo. | Fuente: Foto: Andina

El excongresista Edmundo del Águila, precandidato presidencial por Acción Popular, consideró que "sería muy injusto" etiquetar o encasillar a Alfredo Barnechea, también precandidato presidencial de su partido, por "un desliz que pueda haber tenido". Pese a haber confundido el valor del sueldo mínimo en el Perú, Del Águila consideró que "hay una trayectoria que lo avala".

En entrevista con RPP Noticias, comentó que la diferencia entre su precandidatura y otras al interior de su partido, como la de Alfredo Barnechea o Yonhy Lescano, "es un tema de edad" debido a que es el menor de los cuatro candidatos, hecho que conlleva, en su opinión, a un "tema mental de los buenos hábitos que uno pueda tener".

"No soy de la generación ellos al interior del partido. Soy generación menor y eso me daba la posibilidad de cuadrar dentro de este espectro político que hoy en día se está desarrollando, no al interior de Acción Popular, sino a nivel nacional. Cuadro dentro del promedio de los candidatos que postulan por otros partidos", explicó.

El exparlamentario reconoció que, pese a que Acción Popular es un parido histórico, en los últimos años "han entrado muchos jóvenes". Asimismo, señaló que, pese a la tradición de su partido, existen "matices" en su interior, como ocurren en otras agrupaciones políticas.

En otro momento, Del Águila se mostró en contra de la vacancia contra el presidente Martín Vizcarra pese a los cuestionamientos que pesan en su contra. En su opinión, es necesario esperar el avance de las investigaciones en curso y las respuestas que pueda dar el jefe de Estado ante el Parlamento.

"Vizcarra, en vista y a confesión de cuatro aspirantes a colaboradores eficaces, cada día se inmiscuye más en un tema que está alejado de las buenas prácticas y los buenos valores. Creo que no es el momento para generar un nuevo pedido de vacancia. Finalmente, si las investigaciones están en marcha, creo que hay que esperar mayores evidencias", señaló.

