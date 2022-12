'Cuando tengamos espacios constituidos tendremos mejor capacidad de gestión', explicó el especialista. | Fuente: Prensa regional

Esta mañana, en diálogo con Ampliación de Noticias, el economista y especialista en descentralización y regionalización, Jorge Lira, habló sobre el camino de dichos procesos en el país.

Al respecto, señaló que, en el futuro, será fundamental que se respete el Estado de Derecho y los principios fundamentales de regionalización, tras el fracaso en el referéndum realizado por el expresidente Alejandro Toledo al final de su gestión, uno que fue rechazado unánimemente por la población.

“Se encontró que teníamos un país dividido en 26 gobiernos regionales. Es imposible que se pueda descentralizar el país si queremos dividirlos en 26 pedacitos, en territorios que son diferentes. (…) No se va a poder descentralizar el país mientras no se regionalice en no más de 4,5 regiones”, explicó.

Asimismo, el economista expresó la necesidad de que este proceso de regionalización sea retomado en los términos que se plantean en la Constitución del Perú.

“No es lo mismo decir descentralización que regionalización. (…) Hay procedimientos que permiten establecer una demarcación territorial que respeten regiones más o menos homogéneas”, indicó y agregó que es necesario empezar por una “definida voluntad política.

“Cada región puede tener sus propias políticas, su propia planificación y su propia prioridad en los proyectos a ejecutar”, dijo.

