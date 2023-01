Eduardo Villanueva Chigne | Fuente: VIMEO-Captura La Naturaleza del Contenido (2017)

El doctor Eduardo Villanueva Chigne, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), ganó el Premio a la Excelencia en la Enseñanza de Filosofía que otorga la American Philosophical Association (APA) a los docentes que logran un "profundo impacto en el aprendizaje de la filosofía en programas de pregrado.

El comite encargado de seleccionar al ganador, dice en su veredicto que "el doctor Villanueva ha cambiado la forma en que se practica la filosofía en Perú".

"Sin su trabajo, algunas personas no tendrían acceso a la formación superior. Sin su trabajo, los estudiantes de su Universidad no tendrían oportunidades de conexiones filosóficas alrededor del mundo», destaca la APA, reconocida como la principal organización profesional de filósofos en los Estados Unidos.

En esta edición del premio, la asociación también reconoció al profesor Russell Marcus, de Hamilton College (EE.UU.).

Villanueva obtuvo el premio luego de que tres exalumnos y dos reconocidos profesores de filosofía de Estados Unidos respaldaran su postulación a través de cartas enviadas a la APA.

"Hoy en día, es el profesor más importante de Filosofía en América Latina", indica uno de las escritos que se adhieron a su candidatura.

Trayectoria docente y académica

Villanueva Chigne enseña en la PUCP desde 1999 y dicta cursos en distintos niveles, tanto en Estudios Generales de Letras como en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas o en la Escuela de Posgrado.

También es uno de los fundadores y coordinador del Círculo de Investigación en Filosofía Analítica, adscrito al Vicerrectorado de Investigación de la universidad.

Es Ph.D. en filosofía por la University of Southern California (EE.UU.), M.A. en filosofía por la University of Wisconsin, Milwaukee (EE.UU.) y bachiller en filosofía por la PUCP.

Además, es profesor asistente adjunto del departamento de filosofía de la University of Southern California (EE.UU.) y ha sido investigador visitante del Departamento de Lingüística y Filosofía del Massachusetts Institute of Technology (MIT), del Centro de Investigaciones Filosóficas «Arché» de la University of St. Andrews (Escocia) y del Departamento de Filosofía de la Northwestern University (EE.UU.).

Sus áreas de especialización son la filosofía del lenguaje y la lógica filosófica. Sus áreas de interés incluyen además la filosofía de las matemáticas, la metaética y la historia de la filosofía analítica.

