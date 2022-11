La fecha del Día Mundial de la Radio fue establecida en el 2013 por la Unesco. | Fuente: RPP

RPP Noticias brinda a los oyentes la oportunidad de conocer a sus conductores y su cabina de radio con motivo del “Día Mundial de la Radio” este jueves 13 de febrero.

Para participar, el público deberá escuchar los siguientes programas de RPP Noticias: Rotativa del Aire - edición mañana, que se emite de lunes a viernes de 5:00 a.m. a 8:00 a.m.; Fútbol como Cancha, que se emite de lunes a viernes de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.; Conexión, que se emite de lunes a viernes de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. y De que Hablamos esta Noche, que se emite de lunes a viernes de 9:00 p.m. a 00:00. Cuando los conductores lo indiquen, los participantes deberán llamar al número 212 4110. Las primeras llamadas que ingresen, inmediatamente después de haberse realizado la indicación serán los ganadores.



El concurso se realizará según el siguiente cronograma:

Martes 11 de febrero de 2020



Programas

Rotativa del Aire 1 Edición

Horario de emisión: 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Ganadores: 5 participantes.

Fútbol como Cancha

Horario de emisión: 3:45 p.m. a 5:00 p.m.

Ganadores: 5 participantes.

Conexión

Horario de emisión: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ganadores: 5 participantes.

De que Hablamos esta Noche

Horario de emisión: 9:00 p.m. a 12:00 a.m.

Ganadores: 5 participantes.

Miércoles 12 de febrero de 2020



Programas

Rotativa del Aire 1 Edición

Horario de emisión: 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Ganadores: 5 participantes.

Fútbol como Cancha

Horario de emisión: 3:45 p.m. a 5:00 p.m.

Ganadores: 5 participantes.

Conexión

Horario de emisión: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Gandores: 5 participantes.

De que Hablamos esta Noche

Horario de emisión: 9:00 p.m. a 12:00 a.m.

Ganadores: 5 participantes.

Datos del premio

Serán un total de 40 ganadores que podrán conocer personalmente a los conductores y estar presentes en la cabina de radio el jueves 13 de febrero del presente.

Rotativa del Aire 1 Edición

Horario de emisión: 5:00 a.m. a 8:00 a.m.

Ganadores: 10 participantes.

Fútbol como Cancha

Horario de emisión: 3:45 p.m. a 5:00 p.m.

Ganadores: 10 participantes.

Conexión

Horario de emisión: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Ganadores: 10 participantes.

De que Hablamos esta Noche

Horario de emisión: 9:00 p.m. a 12:00 a.m.

Ganadores: 10 participantes.

Condiciones y/o restricciones

1. Solo podrán participar personas mayores de edad.

2. Podrán participar de la promoción todas las personas naturales con nacionalidad peruana y residencia en el Perú.

3. La visita se realizará el jueves 13 de febrero de 2020. Previamente, personal de GRUPORPP se pondrá en contacto con los ganadores para confirmar su asistencia. Los ganadores deberán identificarse brindando su documento de identidad.

4. En caso el ganador no pueda asistir en la fecha establecida, mediante carta simple, podrá designar a otra persona para que pueda gozar del premio.

5. Los ganadores no podrán solicitar la variación del premio que reciban. Los premios no podrán ser canjeados por ningún otro bien o servicio distinto al descrito anteriormente. Asimismo, no podrá exigirse el canje del premio total o parcial por dinero en efectivo, ni por ninguna otra prestación, aun cuando el ganador no pueda gozar del premio total o parcialmente por cualquier causa.

6. No participan de la promoción colaboradores de GRUPORPP S.A.C. ni familiares hasta de tercera generación, ni cualquier persona implicada laboralmente en la producción, promoción, difusión y administración de esta. Bajo ningún concepto se reemplazará el premio que se haya perdido o robado o dañado luego de haber sido entregado satisfactoriamente al ganador.

Al participar de la promoción, se acepta el contenido de estas bases integralmente.

De conformidad con la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales (“Ley”) y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003-2013-JUS, el participante de la presente promoción otorga expresamente su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales, que sean obtenidos a través de la información proporcionada a GRUPORPP S.A.C. en la presente campaña.

El participante otorga consentimiento para que sus datos personales sean utilizados en la gestión administrativa y comercial que GRUPORPP S.A.C. realice, relacionadas a actividades que realiza.