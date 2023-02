Día de la Canción Criolla: Artistas piden apoyo para continuar con espectáculos virtuales

Día de la Canción Criolla: Artistas piden apoyo al público para continuar con espectáculos virtuales

Oscar Avilés Junior jamás imaginó que pasaría un Día de la Canción Criolla alejado de los escenarios y separado de sus amigos artistas. Al recordar a su padre don Óscar Avilés, el músico precisa cómo cada 31 de octubre solía ser una fecha especial para reunirse y conmemorar el legado de la cultura criolla.

"Estaría muy feliz porque se encontraría con sus colegas artistas. A veces, por cuestiones de trabajo o familia no los ves, pero ese día es el reencuentro. El amor por lo nuestro es lo que me hace continuar con este legado, no solo de Óscar Avilés, sino de todos los que ya se fueron".

Al igual que muchos artistas, este año Avilés apuesta por lo digital para hacerle frente a la pandemia de la COVID-19 e incluso, ofrece sus servicios como profesor de guitarra a través de las videoconferencias por internet, para seguir solventando sus gastos.

"A través de plataformas como Zoom o por transmisiones de Facebook, yo puedo ofrecer mis clases de guitarra y espectáculos. Obviamente no es igual a estar presencialmente, pero te puedo asegurar que he visto cómo las personas comienzan a bailar entre sí en sus casas con los conciertos virtuales", asegura el músico.

Para la cantante folclórica, 'La Miski', María Jesús Rodríguez, en fechas especiales como ésta, la única forma de salir adelante es con el apoyo del público.

"Estamos acostumbrados a pagar grandes cantidades de dinero por artistas internacionales cuando vienen al Perú. Entonces, si un artista peruano, nacional, te dice que va a hacer un concierto virtual y te cobra S/15 o S/ 20, entonces, ¿por qué no apoyarlo? Demos lo mejor de nosotros como público y como seguidores", comenta.

El músico en tiempos de pandemia

Pero el Día de la Canción Criolla va mucho más allá de los conocidos valses y jaranas. Para José 'Pepe' Villalobos Cavero, conocido por ser el autor de temas como ‘Mi comadre Cocoliche’ junto a su primo Arturo ‘El Zambo’ Cavero, aún hay mucho trabajo por hacer para conservar el legado del criollismo y, lamentablemente, hace falta más iniciativas para valorar a los exponentes.

"Es muy simple. Yo no hago más que reforzar la necesidad que tienen todos los peruanos de que nuestra música se valore, porque es parte de nuestra identidad. Un pueblo que no canta y no hace respetar lo que produce, no tiene identidad", sostiene.

En julio, el Ministerio de Cultura publicó las bases para el apoyo económico a las personas que trabajan en el sector artístico. Sin embargo, Pilar, la hija de Pepe Villalobos asegura que muchos artistas, al igual que su padre, no han podido acceder a él por no contar con todos los documentos administrativos.

"Mi padre ha recibido las Palmas Artísticas y solo por ese reconocimiento debería recibir una pensión vitalicia. Lo cierto es que solo duró un par de años y de ahí, no sabemos por qué, se suspendió. Ahora con el bono para los artistas, no hemos podido realizar los trámites- que son muchos- para probar al Ministerio de Cultura de que mi papá se lo merece", alegó.

La situación es distinta para Oscar Avilés, quien sí se encuentra dentro del proceso para beneficiarse con la subvención económica. Al margen de ello, Avilés considera que el legado de este género no debe perderse y que hace falta que sea transmitido y difundido.

"La música criolla jamás morirá, pero está en manos de todos nosotros seguir apoyando al género, porque es también nuestra historia. No podemos valorar lo que no conocemos y al hablar del criollismo para mí es hablar de peruanidad. Es un orgullo que siempre llevo conmigo y que cada peruano debería tener también".

Los músicos esperan que en este Día de la Canción Criolla puedan prevalecer los valores de confraternidad que se suelen vivir presencialmente en las peñas y que momentáneamente gracias al internet se han traslado a escenarioscomo una computadora o un teléfono celular.

Día de la Canción Criolla: Artistas piden apoyo para continuar con espectáculos virtuales

Te sugerimos leer