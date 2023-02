El Hospital de Ate comenzó a atender a personas infectados de coronavirus. | Fuente: Andina

El Ministerio de Salud (Minsa) compró 35 ventiladores mecánicos para pacientes de gravedad por el nuevo coronavirus a Trademedic SAC, empresa que ya los había vendido a un hospital de Tacna a un precio tres veces menor.

Según un reportaje de Cuarto Poder, el costo de la adquisición alcanzó los S/6 millones 625 mil (el valor de la unidad era de 179,000 soles). Los aparatos marca Maquet, modelo Servo Air, destinados al Hospital de Ate –donde se atienden a pacientes graves de coronavirus en la unidad de cuidados intensivos (UCI)– aún no están operativos, pues están incompletos.

La investigación periodística reveló que los ventiladores llegaron al establecimiento de salud el pasado 21 de marzo; sin embargo, Josefina Mimbela, entonces directora del Hospital de Ate, no las quiso recibir. No obstante, ese mismo día se firmó el acta de entrega –en él no figuraba la firma de la funcionaria– donde se advierte que a los equipos le faltan accesorios.

La sobrevaloración en la compra y la inoperatividad del equipamiento médico no solo son los hechos polémicos: el congresista Walter Rivera descubrió que 26 de estos ventiladores formaban parte de un lote que, según contrato celebrado el 2019 entre la compañía Trademedic y Consorcio Salud Tacna, ya había separado para el Hospital Hipólito Unanue de esa región.

El reportaje del dominical indicó que Trademedic dirimió el 13 de marzo el contrato unilateralmente aduciendo que el consorcio no cumplió con sus obligaciones de pago. Ocurrido ello, la empresa presentó cinco días después su propuesta al Ministerio de Salud, pero a un precio mucho mayor.

"En Tacna estos mismos productos estuvieron valorizados en 56, 400 soles y a Vitarte se le venden el mismo producto con la misma serie a 179 mil soles", denunció el legislador de Acción Popular.

