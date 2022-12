La Defensoría del Pueblo recuerda que se encuentra pendiente una nueva Ley que se adecúe al Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, lo cual les permitiría gozar de los mismos derechos de los trabajadores del sector privado, como vacaciones, CTS, protección frente a despidos arbitrarios. | Fuente: Andina

La Defensoría del Pueblo advirtió que las trabajadoras del hogar aún se encuentran en una situación vulnerable debido a la actual emergencia sanitaria, ya que no se han implementado todavía algunas medidas que permitirían garantizar sus derechos y evitar abusos por parte de los empleadores.

Ante este panorama, el organismo público demandó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), y a los sectores competentes, establecer políticas con enfoque de género que permitan afrontar esta situación.

"A la fecha, se conoce que más de 496 mil personas se dedican a esta labor. De este grupo, un 95% son mujeres trabajadoras del hogar. No obstante, las medidas implementadas a través del Decreto Legislativo 1499 no han considerado acciones diferenciadas que sean sensibles al género. Cabe recordar que ellas, en el ámbito laboral, deben afrontar obstáculos adicionales que las afectan de manera distinta, como la informalidad, desigualdad salarial, despido por embarazo, discriminación, violencia de género, etc.", señaló en un comunicado.

La Defensoría del Pueblo aclaró que el Decreto Legislativo 1499 representó un reconocimiento a algunos de los derechos de las trabajadoras del hogar, por ejemplo, la exigencia de un contrato formal entre las partes que debía registrarse en un portal creado por el MTPE. Sin embargo, a la fecha, esta entidad no lo ha implementado.

"Este incumplimiento impide conocer la magnitud de la informalidad en este sector de trabajadoras, más aún en la actual cuarentena, que ha agudizado su situación y las expone a laborar sin las medidas de seguridad para su salud, en medio de despidos arbitrarios, recarga de labores o retenciones ilegales", alertó la entidad liderada por Walter Gutiérrez.

Sobre este último punto, la Defensoría del Pueblo señaló que retener a las trabajadoras del hogar en su centro de labores puede constituir delito contra la libertad personal. "La Policía Nacional del Perú debe estar atenta y atender oportunamente la presunta comisión de este tipo de delitos", dijo.

El organismo público recomendó al Ministerio de Trabajo brindar lineamientos específicos sobre las obligaciones de los empleadores y derechos de las trabajadoras del hogar en el marco del Decreto de Urgencia N°026-2020. "Es decir, señalar que les corresponde la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior y que no están permitidos los despidos arbitrarios e injustificados", indicó.

La institución solicitó, además, que se brinden lineamientos específicos para que Sunafil fiscalice la implementación del D.L.1499, en lo que se refiere a la obligación de los empleadores de proporcionar los implementos para garantizar la salud e integridad de las trabajadoras.

