Esta mañana, en diálogo con RPP Noticias, la decana del Colegio de Enfermeros del Perú, Liliana la Rosa, se refirió al escándalo relacionado a las vacunas de Sinopharm aplicadas en secreto a un amplio grupo de personas. Al respecto, señaló que el sector de enfermeras continúa trabajando con normalidad, a pesar de los últimos acontecimientos.

“Mientras estamos en el escándalo, enfermería no ha parado. A pesar de que la coordinadora de vacunas ya se había vacunado, a pesar de eso, enfermería sigue, como un ejército, vacunando”, señaló.

Por otro lado, la decana hizo referencia a las últimas declaraciones del investigador principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Germán Málaga, quien negó ante la Comisión COVID-19 del Congreso de la República que las vacunas del laboratorio Sinopharm hayan sido comercializadas.

“Me da mucha indignación porque aparentemente no tiene ninguna conciencia de la responsabilidad que ha tenido sobre este proceso. Me hace recordar a esa frase de ‘tú no sabes quién soy yo’. En nuestro país sigue sólida esa cultura. (…) Él ha tomado decisiones sobre la distribución de la vacuna, sin pensar siendo el médico, siendo el investigador. Teniendo esa conciencia ni si quiera se le ocurrió poner esto en un dilema ético”, dijo la decana.

La Rosa señaló que actualmente sigue realizando coordinaciones para iniciar la segunda fase de vacunación con el lote de 700 mil vacunas de Sinopharm llegadas al Perú el pasado día sábado.

Mientras se espera a que este lote sea liberado se Cenares, la decana señaló que, en los últimos cuatro días, han fallecido cuatro enfermeras a causa de la COVID-19.

