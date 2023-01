Los candidatos protagonizaron enfrentamientos en el tercer día del debate presidencial. | Fuente: Andina

En la tercera jornada del debate presidencial 2021, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), no faltaron los momentos de tensión entre los seis candidatos que participaron del encuentro.

Acusaciones, choques y amonestaciones de parte de los moderadores fue lo que se vio en esta última fecha. Estos fueron los momentos más tensos de la polémica:

Rafael Santos arremete contra 3 candidatos

Rafael Santos (Perú Patria Segura) fue el primero de los candidatos en arremeter contra sus contrincantes, durante el bloque sobre medidas para enfrentar la pandemia, y no desparovechó oportunidad para reiterar sus acusaciones. Esto dijo la primera vez:

"Para ganarle la guerra a la COVID debemos hacer algo muy sencillo, no votar por ninguno de estos tres candidatos que representan a ese club que les estoy comentando y hablo del señor Lescano, del señor Guzmán y del señor Salaverry".

Julio Guzmán vs Rafael López Aliaga

Durante el tercer bloque, referido a la seguridad ciudadana, el candidato del Partido Morado criticó al postulante de Avanza País por leer sus propuestas en la mayor parte de sus intervenciones. Esto le dijo:

"Me parece increíble que haya candidatos que estén leyendo sus propuestas de temas tan importantes, es una falta de respeto a todos ustedes y a todos los peruanos que nos están escuchando. Estamos viviendo una crisis, la gente se está muriendo, no tiene chamba, y tenemos candidatos que están leyendo un documento. No frieguen".

Amonestación a Julio Guzmán

También durante el tercer bloque, Julio Guzmán fue amonestado por los moderadores del evento, Mónica Delta y Pedro Tenorio, por referirse a Rafael Santos como el "chaleco" de Rafael López Aliaga. Esto fue lo que dijo:

"A estas alturas del debate ya todos tenemos claro que el señor (Rafael) Santos es el chaleco del señor López Aliaga, son del mismo vientre de alquiler".

El candidato de Perú Patria Segura comenzó a protestar y en ese momento los moderadores impidieron a los postulantes continuar con el enfrentamiento.

A su turno, Ciro Gálvez (Renacimiento Unido Nacional) aprovechó para censurar la actitud confrontacional de sus contrincantes. "Mi crítica severa contra estos señores que están haciendo una vergüenza en este debate. ¡Qué lástima, les invoco que retomen la cordura!".

Amonestación a Daniel Salaverry

Durante el cuarto bloque, sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, los moderadores amonestaron a Daniel Salaverry por evadir la pregunta que le plantearon sobre el tema y, en cambio, traer a colación que el inversionista estadounidense George Soros fue socio de Rafael López Aliaga.

"Quizá me va a decir que lo estoy difamando porque le pregunte si fue socio de George Soros. El señor López Aliaga que se dice ser provida, que se dice ser enemigo de la ideología de género ha sido socio del mayor financista de las ONG proaborto y pro ideología de género en el mundo", exclamó mientras era interrumpido por los organizadores.

Pese a que le solicitaron que conteste la pregunta sobre lucha contra la corrupción, continuó diciendo lo siguiente: "Aquí estamos hablando de integridad, ¿cómo puede ser íntegro?".

Tras un nuevo llamado de atención, respondió la interrogante planteada. No hubo respuesta por parte del postulante de Avanza País.

Amonestación a Rafael Santos

La última amonestación del debate fue para Rafael Santos cuando, durante el cuatro bloque, ignoró la pregunta ciudadana y, en cambio, cuestionó el grado académico de Yonhy Lescano (Acción Popular). Esto fue lo que dijo:

"Vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a ver la Ley Universitaria que dice que para ser profesor principal se requiere tener grado de doctor, pero usted, señor Lescano, tiene grado de bachiller. ¿Cómo hizo para ser profesor principal de una universidad del Estado si la ley no lo permite?".

Al exhortarle que conteste la pregunta propuesta, insistió: "tenemos que hacerle las preguntas a los interlocutores que han sido funcionarios públicos, la transparencia en todos los actos tiene que ser el valor más importante".

Te sugerimos leer