Darle un buen mantenimiento al aire acondicionado evitará infecciones y enfermedades respiratorias.

En la actualidad, el uso de aire acondicionado se ha masificado en los ambientes cerrados, como oficinas, centros de estudio y autos. Sin embargo, muy pocas personas toman en consideración que la falta de mantenimiento o uno inadecuado puede ser perjudicial para la salud.

Los filtros del aire acondicionado en mal estado pueden ocasionar que el aire que respiremos contenga gérmenes, bacterias, hongos, ácaros y polvo, así lo indicó Daniela Salazar, neumóloga de la Clínica San Felipe, en el programa Somos Capital.

La experta explicó que los efectos son distintos para las personas que presentan enfermedades respiratorias previas, como rinitis alérgica, asma o enfermedad pulmonar obstructiva. Un aire acondicionado contaminado puede desencadenar infecciones y que el mal se agudice, indicó.

Es importante también tomar en cuenta la temperatura del aire acondicionado. Si esta es muy baja, puede generar la irritación de las vías respiratorias, debido al aire seco que pasa por estas, advirtió Salazar.

No es recomendable, por ejemplo, que la temperatura sea menor a 21°, señaló y recordó que la temperatura del ambiente también juega un papel importante. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que solo exista una diferencia de 8° entre la temperatura del aire acondicionado y la del ambiente externo.

Es por eso, dijo, que es necesario evitar los cambios bruscos de temperatura, sobre todo en verano, para evitar complicaciones en la salud. La neumóloga Salazar indicó que es importante mantenerse hidratado y de preferencia mantenerse en un ambiente en donde no haya aire acondicionado. Usarlo no es malo, dijo, pero siempre y cuando tenga el correcto mantenimiento y no se abuse del mismo.

