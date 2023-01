Crónica de un viaje a las estrellas: así es el trabajo de los astrofotógrafos peruanos

1. El trípode debe estar perfectamente alineado al suelo y apuntando al polo sur, para ello es necesario usar una brújula y un nivel. Luego de hacerlo, se coloca la montura, que es el sistema que sostiene el tubo óptico y que va a direccionarlo a la zona del cielo que uno quiera fotografiar. 2. La montura es electrónica y posee una computadora que guía automáticamente el lente del telescopio hacia el objeto que se quiere observar. Por ejemplo, si se coloca “M31” (abreviación de Messier 31) en el computador apuntará hacia la Galaxia de Andrómeda. 3. Lo primero que se hace es elaborar un ‘playlist’ de los objetos celestes que se quiere fotografiar. En el Programa Main Sequeance Generator Pro se colocan las especificaciones de la fotografía (tiempo de exposición y número de tomas).4. Luego de esto solo queda esperar la noche y empezar con la toma de imágenes. Previamente se debe fijar manualmente algunas estrellas para que la calibración sea óptima en el telescopio. 5. Luego de la toma de fotografías, llega la fase de apilamiento de imágenes en el programa PixInsight. Por ejemplo, para tomar la foto de la Galaxia de Andrómeda, Guillermo Spiers programó que el programa del telescopio realice 40 tomas de 60 segundos de exposición cada una. 6. Luego se colocan cuadros de calibración que junto al apilamiento de imágenes logran reducir el ruido de las fotografías. 7. Luego del apilamiento de imágenes se logra distinguir de una forma clara la imagen. Los cuadros de calibración eliminan los píxeles que ensucian la imagen (aquellos que se generan por cambios de temperatura o movimiento irregular). Sin embargo, aún no todo está listo. 8. El último paso es corregir la imagen. Ojo, esto no es trucar. La corrección permite que la fotografía del objeto celeste sea óptima y más fiel a la realidad, entre las acciones que se hacen en este paso están: reducción de granulación, neutralización el fondo, erradicación de polución lumínica, etc. Finalmente, la imagen está lista para ser estrenada.