Los agricultores en la región Piura también temen grandes pérdidas a causa de la falta de agua.

La escasez de lluvia en diferentes regiones del país ha puesto en peligro los sembríos de cientos de agricultores, quienes piden más reservorios o lagunas artificiales para evitar estas temporadas.

Pierden arroz y maíz en Piura

Los agricultores del Medio Piura han perdido 1500 hectareas de cultivos entre arroz y maíz debido a la crisis hídrica que afronta la región, así lo informó Emilio Ruesta, presidente de la cooperativa Bananera orgánicos San Fernando Olivares.

Ruesta aseguró que, además, peligran cultivos como banano, limón y mango. Agregó que, si falta agua en estos 15 días, se perderá la cosecha, ya que empezarán a caer la flores.

El dirigente indicó que existe un mal manejo del reservorio de Poechos porque han otorgado muchas ampliaciones de áreas. Hizo una exhortación a las nuevas autoridades nacionales para la construcción de nuevas represas para mitigar este problema.

Del reservorio de Poechos dependen 80 mil agricultores del Medio y Bajo Piura, Valle del Chira, Sechura y empresas que han sembrado más de ocho mil hectáreas de uva.

Diez mil hectáreas de maíz amarillo se dejaron de sembrar debido a la sequía en la provincia liberteña de Ascope.

Pérdidas de sembrios en el Valle de Chicama

Diez mil hectáreas de maíz amarillo se dejaron de sembrar debido a la sequía en la provincia liberteña de Ascope, así lo manifestó Jorge Alva, presidente de la Junta de Usuarios del Valle Chicama.

Indicó que otras ocho mil hectáreas de espárragos, caña de azúcar, alfalfa y camotes se han perdido hasta el momento por la crisis hídrica.

"Estamos pasando la peor sequía de los últimos tiempos en este valle, por eso hago la invocación al ministro de Agricultura, para que, conocedor de la realidad por la que estamos pasando los agricultores, apoye en la construcción de una represa en el río Chicama y evitar que cada año se pierda en el mar más de tres millones de metros cúbicos de agua durante la época de Verano", indicó Alva.

El dirigente de los agricultores agregó que el gobierno central debe dar un bono de rehabilitación a cerca de siete mil agricultores de ese valle para que puedan superar esta temporada.

Nueve comunidades declaradas en emergencia hídrica en Puno.

Nueve comunidades declaradas en emergencia hídrica en Puno

Nueve comunidades de la provincia puneña de Azángaro fueron declaradas en emergencia hídrica por la escasez de agua que afecta a aproximadamente mil familias y su ganado, así lo confirmó Antonio Tite Huarsaya, alcalde de Santiago de Pupuja.

El centro poblado de Saytococha, las comunidades de Chijchipani, Totorcuyo, Tulani, Varejón, Chaqui Iquilo y otros tres.

La autoridad municipal también señaló que la ausencia de las lluvias ha causado la sequedad de los pozos y lagunas. Los pobladores y sus animales solo consumen la poca agua con lodo que ha quedado en algunos pozos. Por ello, solicitaron la construcción de más pozos artesanales y lagunas artificiales.

Cientos de agricultores llegaron hasta Huancayo para exigir el mejor abastecimiento de agua para sus sembríos.

Agricultores del Valle del Mantaro piden mejor abastecimiento de agua para sus sembríos

Cientos de agricultores de siete distritos de la provincia de Huancayo exigen un mejor abastecimiento de agua para sus sembríos que peligran debido a la sequía.

Además solicitan el cambio de la Junta de Usuarios del sector hidráulico menor Mantaro clase A, por presunto favorecimiento a solo ciertos productores pues no se cumple con la dotación de agua a los cimires 4, 5 y 6 del Valle del Mantaro.

Por su parte, el director regional de Agricultura, Ulises Panéz Beraún, señaló que la producción en el 2021 peligra pues no se cumplieron los compromisos de préstamos a los pequeños agricultores y además de no contar con agua no cuentan con semillas ni abona para sembrar sus parcelas.

